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Сотні правоохоронців розшукують стрільця, який вбив трьох людей та поранив ще 12 у французькому місті Страсбург.

Підозрюваний втік у вівторок ввечері після перестрілки із солдатами та поліцейськими. Припускають, що його могли поранити.

Стрілянина сталася поруч з різдвяним ярмарком на одній із центральних площ міста.

Французький прокурор з протидії тероризму розпочав розслідування. Проте мотиви стрільця поки залишаються незрозумілими.

"Він двічі бився з нашими силами безпеки", - сказав міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Пан Кастанер підтвердив, що троє людей померли. Він також додав, що на кордонах Франції та на різдвяних ярмарках по всій країні посилили контроль.

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Стан шістьох постраждалих лікарі оцінюють як серйозний, ще шестеро людей отримали легкі травми, повідомляє поліція.

МВС Франції закликає жителів Страсбурга не виходити на вулицю.

Відомство повідомило, що вони встановили особистість того, хто стріляв. 29-річний підозрюваний народився у Страсбургу. Раніше чоловік вже мав проблеми з законом і був відомий владі.

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Французькі ЗМІ повідомляють, що вранці у вівторок поліція вчинила облаву на будинок підозрюваного та збиралася його арештувати, однак тому вдалося втекти. За інформацією французького телеканалу BFM, чоловіка підозрювали у причетності до пограбування. В його будинку, як повідомляють, знайшли гранати.

Європейський парламент, який розташований неподалік, тимчасово закрили. Президент Європарламенту Антоніо Таджані згодом написав, що їх "не залякають терористичними або кримінальними нападами".

Пропустити Twitter допис , автор: @EP_President I express all my sorrow for the victims of the Strasbourg attacks. This Parliament will not be intimidated by terrorist or criminal attacks. Let us move on. We will continue to work and react strengthened by freedom and democracy against terrorist violence. — Antonio Tajani (@EP_President) 11 грудня 2018 р.

Президент Франції Еммануель Макрон, який взяв участь у кризовій зустрічі з урядовцями у Парижі, пізніше заявив, що "всі нація солідарна" зі Страсбургом, жертвами та їхніми сім'ями.

Паніка в місті

Атака сталася приблизно о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) поблизу знаменитого різдвяного ярмарку у Страсбурзі, на якому о цій порі року бувають тисячі відвідувачів.

Патер Фріц розповів ВВС, що він почув постріли та побачив чоловіка, який лежав на мосту. Він сказав, що намагався допомогти йому, але чоловік помер.

"Машини швидкої допомоги не могли заїхати на територію ярмарку", - сказав він, додавши - " Через 45 хвилин ми припинили реанімацію, тому що лікар сказав нам телефоном, що це безглуздо".

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Інший чоловік, який назвався Фатіхом, повідомив агентству AFP, що після того, як пролунали постріли, на вулицях розпочалося "пекло".

"Люди бігли крізь", - сказав він.

Місцевий журналіст Бруно Пуссар написав у Twitter, що на своїй вулиці в центрі міста він почув десяток прострілів - спочатку кілька поодиноких, а потім чергою.

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Працівник прес-служби Європейського парламенту Еммануель Фюлон написав, що в центрі міста була "паніка", і по вулицях бігали озброєні поліцейські.

Міський голова Страсбурга Роланд Ріс повідомив, що у середу різдвяний ярмарок закриють, а прапори у місті опустять.

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