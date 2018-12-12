Медична помилка: тисячі жінок не отримали запрошення на скринінг шийки матки

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У Британії 3 591 жінка не отримала інформацію про скринінг шийки матки, який проводить Національна служба охорони здоров'я.

Capita, компанія, відповідальна за розсилку запрошень, виявила це під час розслідування адміністративної помилки, яка, як відомо, вже зачепила 40 000 жінок в Англії.

Жінкам, яких торкнулася помилка, а також їхнім лікарям вже відправили необхідні повідомлення.

Цієї помилки припустилися у 2017 та 2018 роках.

У більшості листів, що так і не дійшли до адресатів, містилися запрошення або нагадування прийти на скринінг, проте у деяких пацієнтам повідомляли про ненормальні результати аналізів.

В Capita повідомили, що попри помилку в листуванні, понад 200 жінок, які мали погані результати аналізів, згодом пройшли медичні обстеження.

Адресати мали отримати щонайменше одне сповіщення від сімейного лікаря або клініки, оскільки жінкам із ненормальними результатами аналізів надсилають листи зі щонайменше двох або трьох адрес, серед яких не лише Capita.

Близько 4,5 мільйонів жінок у віці від 25 до 64 років щорічно отримують запрошення на скринінг.

Жінкам у віці від 25 до 49 років пропонують проводити скринінг кожні три роки, жінок старшого віку запрошують на тестування кожні п'ять років.

Всім, хто не отримав запрошення або нагадування, написали додаткові листи.

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Представник компанії Capita заявив, що не було дотримано процесу "завантаження, організація та перевірка", але компанія вже вжила відповідні дисциплінарні заходи.

Старший менеджер, відповідальний за листування, залишив компанію.

Офіційний представник Національної служби охорони здоров'я Великої Британії заявив: "Наразі немає жодних доказів того, що інцидент з листами призвів до проблем зі здоров'ям жінок. Всім пацієнткам, а також їхнім лікарям, відправили листи з порадами".

"Первинна медична допомога Англії, якою управляє Capita, взяв на себе відповідальність за ці помилки".

Роберт М'юзик, виконавчий директор Jo's Cervical Cancer Trust, сказав: "Чесно кажучи, жахливо, що тисячі жінок постраждали внаслідок цієї помилки. В той час, коли все менше жінок проходять скринінг, ми не можемо дозволити, щоб люди втратили довіру до цієї програми. Це може призвести до того, що більше жінок не прийматимуть запрошення на тест. Очікування результатів може бути тривожним часом, і такі невдачі, як ця, лише додають додаткового стресу жінкам".

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