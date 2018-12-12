У Німеччині знайшли перепустку Путіна у Штазі: що це доводить

Копирайт изображения BSTU Image caption Володимиру Путіну було 33 роки, коли він отримав перепустку

В архіві німецької таємної поліції у Дрездені знайшли перепустку Штазі, якою користувався Володимир Путін, коли був радянським агентом у НДР.

Російський президент неодноразово з гордістю згадував про свою роботу в КДБ у Дрездені у 1980-х роках.

Його перепустку знайшли під час дослідження співпраці між КДБ та Штазі.

Документ видано у 1985 році, коли Путін був майором КДБ. Перепустка давала можливість доступу до приміщень Штазі, але не означає, що він був їхнім агентом.

Федеральне агентство зі справ матеріалів державної служби безпеки колишньої НДР, що опікується архівом Штазі, оприлюднило офіційну заяву, в якій йдеться про те, що Путін "отримав перепустку для того, щоб він мав змогу виконувати свою роботу в КДБ у співпраці зі Штазі.

"Наразі дослідження не має доказів того, що Володимир Путін працював на Міністерство державної безпеки", - йдеться в заяві архіву.

Копирайт изображения BSTU Image caption Печатки свідчать про те, в які роки Путін співпрацював зі Штазі у Дрездені

Копирайт изображения BSTU Image caption Путін підписався відповідно до німецького написання свого імені

Путін приїхав на службу до Східної Німеччини у 1985 році, коли йому було 33 роки. Дві його доньки народилися під час перебування в Німеччині.

Він працював агентом КДБ у Дрездені до грудня 1989 року включно, до падіння влади у НДР і початку масових протестів.

Його перепустка Штазі поновлювалася кожні три місяці, як свідчать печатки на документі. Неясно, чому він залишив свою перепустку в матеріалах Штазі в Дрездені.

Копирайт изображения AFP Image caption Ця будівля була штаб-квартирою КДБ у Дрездені

Путін був свідком того, як 5 грудня 1989 року демонстранти зайняли штаб-квартиру Штазі у Дрездені. Співробітники КДБ були готові відкрити по них вогонь.

До цього в листопаді жителі Східної Німеччини зруйнували Берлінську стіну.

Путін добре знав німецьку мову і розповідав, що особисто заспокоював натовп у Дрездені, коли люди оточили тамтешню будівлю КДБ, застерігаючи їх, що це вважалося радянською територією.

Під час служби в КДБ у Дрездені Путіна підвищили до звання підполковника.

У 1989 році він отримав бронзову медаль Німецької Демократичної Республіки"За видатні заслуги перед Національною народною армією НДР", як свідчить офіційний сайт Кремля.

Повернувшись до Росії, за кілька років Путін став головою Федеральної служби безпеки (ФСБ), наступниці КДБ. У 2000 році він став президентом РФ.

У червні 2017 року Путін розповів, що його робота в КДБ була пов'язана з нелегальною розвідкою. На державному російському телебаченні він заявив, що "нелегальні розвідники - це люди особливої якості, особливих переконань, особливого складу характеру".

BBC бачила угоду між КДБ та Штазі, що раніше була цілком таємною, яка свідчить про те, що КДБ мало у Східній Німеччині 30 співробітників, які напряму працювали зі Штазі.

Офіційний представник Кремля Дмитро Песков не побачив у знайденій перепустці Путіна сенсації. "Як відомо, в той час, у часи Радянського Союзу, і КДБ, і Штазі були партнерськими службами. Тому, мабуть, не можна виключати такого обміну посвідченнями", - заявив Песков.

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