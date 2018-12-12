Терезу Мей можуть відправити у відставку

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Опоненти прем'єр-міністра Британії Терези Мей в рядах її Консервативної партії зібрали 48 письмових заяв, що необхідні, аби ініціювати голосування щодо вотуму недовіри лідеру.

Депутати Палати громад від Консервативної партії проголосують з цього питання між 18:00 і 20:00 за місцевим часом.

У разі, якщо проста більшість членів фракції висловиться проти Мей, вона повинна буде покинути пост лідера партії та прем'єр-міністра.

Сама пані Мей зранку заявила, що "зміна лідерства в Консервативній партії зараз поставить під загрозу майбутнє нашої країни".

Вона додала, що буде протистояти сьогоднішньому "голосуванню усіма своїми силами".

Голосування з приводу вотуму недовіри стало можливим після того, як 48 парламентарів-консерваторів (15% від нинішнього числа депутатів) написали листи, в яких заявили, що більше не довіряють партійному лідеру.

Тереза Мей, яка зайняла пост прем'єр-міністра Великої Британії незабаром після того, як країна проголосувала за вихід зі складу ЄС у 2016 році, зіткнулася з різкою внутрішньопартійною критикою запропонованої нею угоди про умови виходу з ЄС.

Які можливі варіанти?

Відповідно до Закону про обмежений термін роботи парламентів, якщо уряду буде висловлена ​​недовіра, є кілька варіантів розвитку подій.

Якщо парламент протягом 14 днів не висловить довіру ані чинному уряду, ані якомусь з його альтернативних складів, будуть призначені перевибори. Їх можна буде провести через 25 днів.

Однак, якщо протягом 14 днів уряду вдасться заручитися довірою парламенту, то він продовжить роботу.

Крім того, уряд може змінитися повністю. Це буде означати, що Британія отримає ще один консервативний уряд меншості, але з іншим прем'єром, коаліційний уряд або уряд, сформований іншою партією, якій висловив довіру парламент.

У будь-якого з нових урядів, зрозуміло, може бути своя політика щодо "брекзиту".

За що критикують договір про "брекзит"

Проектом договору про "розлучення" із ЄС викликав багато суперечок у Британії.

Найбільш спірна частина угоди - питання про єдиний сухопутний кордон Британії з ЄС, який знаходиться між Північною Ірландією та Ірландської Республікою.

Зараз ця межа існує номінально. Таке положення встановлене історичною угодою Страсної п'ятниці 1998 року, що поклала край збройному конфлікту в Північній Ірландії.

В угоді про умови "брекзиту" говориться, що якщо сторони не досягнуть інших домовленостей, то на всій території Сполученого Королівства будуть діяти митні правила ЄС, а в Північній Ірландії - й інші європейські норми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так зараз виглядає кордон між Північною Ірландією та Ірландією

Критики, незалежно від свого ставлення до "брекзиту", зазначають, що ця пропозиція по суті відокремлює Північну Ірландію від решти території країни, позбавляє Лондон можливості укладати власні торговельні угоди з третіми країнами і змушує його виконувати майже всі рішення європейських керівних органів, не маючи ніякого впливу на їх ухвалення.

Британський уряд схвалив проект угоди про умови виходу з ЄС 15 листопада, після чого кабінет залишили кілька його членів, в тому числі міністр з питань брекзиту Домінік Рааб.

Тереза ​​Мей раніше заявляла, що якщо угода не буде ухвалена парламентом в нинішньому вигляді, "країна опиниться в підвішеному стані - і ризик покинути Євросоюз без угоди або не покинути його взагалі стане цілком реальним".

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