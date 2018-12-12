"ЛНР" віддала Києву 42 засуджених, просяться більше тисячі

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"Влада" непідконтрольної частини Луганської області передала Києву 42 ув'язнених для відбування покарання на підконтрольній території, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Щойно у містечку Щастя забрала наших засуджених, яких утримували у в'язницях на непідконтрольній частині Луганської області", - написала пані Денісова у Facebook.

За її словами, засуджені "самі, через рідних і близьких людей або ж за допомогою правозахисників, виявили бажання повернутися для продовження відбування покарання на контрольованій урядом України території".

Пані Денісова відмітила, що її офіс отримав близько 1000 звернень з подібними проханнями.

Мова про засуджених, які станом на весну 2014 року перебували у в'язницях на території "ДНР" та "ЛНР" й залишаються там донині.

"Цього разу представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Луганській області передали нам 42 особи", - йдеться в повідомленні у соцмережі.

Разом із засудженими українській владі передали і їхні кримінальні справи.

Це питання неодноразово обговорювалося на зустрічах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, що відбувалися у Мінську.

Уповноважена підкреслила, що "це перший випадок передачі ув'язнених з непідконтрольних територій Луганської області".

Раніше представник України в Тимчасовій контактній групі на Мінських перемовинах Євген Марчук в інтерв'ю ВВС News Україна заявив, що подібна передача може бути "знаком, який покаже, що можна домовлятися".

За його словами, є згода сторін на повернення на територію України в'язнів, яких "засудили ще до початку подій на Донбасі і які не пов'язані з ними, але відбувають покарання в ОРДЛО".

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