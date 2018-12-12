Тереза Мей отримала вотум довіри і залишається британським прем'єром
Більшість депутатів Палати громад від Консервативної партії Великої Британії висловила довіру прем'єр-міністру Терезі Мей. Вона залишається на посаді лідера партії та прем'єр-міністра.
За таке рішення проголосували 200 депутатів-консерваторів, вотум недовіри Мей підтримали 117 її однопартійців.
Протягом року з моменту голосування депутати більш не зможуть ініціювати вотум недовіри пані Мей.
Голосування з приводу вотуму недовіри стало можливим після того, як 48 парламентарів-консерваторів (15% від нинішнього числа депутатів) написали заяви, в яких повідомили, що більше не довіряють своєму партійному лідеру.
Зранку Мей заявила, що "зміна лідера Консервативної партії поставить під загрозу майбутнє нашої країни і створить невизначеність, у той момент, коли ми не можемо цього собі дозволити".
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Крім того, за словами глави британського уряду, призначення нового прем'єр-міністра призведе до того, що "брекзит" доведеться відкласти", або взагалі відмовитися від нього.
В останні тижні, за розрахунками спостерігачів, у Мей з надлишком вистачало прихильників у рядах власної партії. Однак настрої у її партії змінились.
Оскільки консерватори мають відносну більшість у Палаті громад (315 з 650 депутатів), новий лідер партії отримає і пост прем'єр-міністра країни.
62-річна Тереза Мей зайняла посаду прем'єр-міністра Великої Британії незабаром після того, як країна проголосувала за вихід зі складу ЄС у 2016 році.
До кризи та висловлення вотуму недовіри призвів контроверсійний проект договору про "брекзит", який британський уряд схвалив 15 листопада. Після цього рішення кабінет залишили кілька його членів, у тому числі міністр з питань брекзиту Домінік Рааб.
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