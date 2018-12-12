Роулінг вже не заробляє найбільше, її обігнав автор детективів Паттерсон
Автор детективів Джеймс Паттерсон зайняв перше місце в рейтингу найвисокооплачуваніших письменників за версією видання Forbes.
Автор серії детективів про інспектора Алекса Кросса заробив за рік 86 мільйонів доларів, продавши тільки у США 4,8 мільйона примірників своїх книг.
Письменник лідирує в рейтингу в десятий раз за останні двадцять років.
Видання вважає, що його секрет полягає в наполегливості, адже видавці 31 раз відмовлялися публікувати його першу книгу, але Паттерсон не здавався.
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Джоан Роулінг поступилася першим місцем і зайняла у рейтингу другу сходинку. Її дохід склав 54 мільйони доларів, що на 41 мільйон менше в порівнянні з минулим роком.
У США продали близько 2,9 мільйона екземплярів її книг.
Стівен Кінг замикає трійку найвисокооплачуваніших авторів. "Король жахів" заробив 27 мільйонів доларів, продавши лише у США 2,7 мільйона книжок. На успіх продажів вплинув фільм "Воно", знятий за романом письменника.
Новачком у списку став журналіст Майкл Волфф, який випустив книгу "Вогонь і лють" про адміністрацію президента США Дональда Трампа. Автор заробив за рік близько 13 мільйонів доларів.
Загалом рейтинг виглядає наступним чином:
- Джеймс Паттерсон - 86 мільйонів доларів
- Джоан Роулінг - 54 мільйони доларів
- Стівен Кінг - 27 мільйонів доларів
- Джон Грішем - 21 мільйон доларів
- Джефф Кінні - 18,5 мільйона доларів
- Ден Браун - 18,5 мільйона доларів
- Майкл Волфф - 13 мільйонів доларів
- Даніела Стіл - 12 мільйонів доларів
- Нора Робертс - 12 мільйонів доларів
- Рік Ріордан - 10,5 мільйона доларів
- Еріка Леонард Джеймс - 10,5 мільйона доларів
Усі прибутки видання наводить за період з 1 червня 2017 року по 1 червня 2018 року. Суми вказані до сплати прибутків та виплат агентам, менеджерам і адвокатам.
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