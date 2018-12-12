Роулінг вже не заробляє найбільше, її обігнав автор детективів Паттерсон

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Автор детективів Джеймс Паттерсон зайняв перше місце в рейтингу найвисокооплачуваніших письменників за версією видання Forbes.

Автор серії детективів про інспектора Алекса Кросса заробив за рік 86 мільйонів доларів, продавши тільки у США 4,8 мільйона примірників своїх книг.

Письменник лідирує в рейтингу в десятий раз за останні двадцять років.

Видання вважає, що його секрет полягає в наполегливості, адже видавці 31 раз відмовлялися публікувати його першу книгу, але Паттерсон не здавався.

Джоан Роулінг поступилася першим місцем і зайняла у рейтингу другу сходинку. Її дохід склав 54 мільйони доларів, що на 41 мільйон менше в порівнянні з минулим роком.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У цьогорічному рейтингу авторка Гаррі Поттера на другому місці

У США продали близько 2,9 мільйона екземплярів її книг.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Король жахів" за рік заробив 27 мільйонів доларів

Стівен Кінг замикає трійку найвисокооплачуваніших авторів. "Король жахів" заробив 27 мільйонів доларів, продавши лише у США 2,7 мільйона книжок. На успіх продажів вплинув фільм "Воно", знятий за романом письменника.

Новачком у списку став журналіст Майкл Волфф, який випустив книгу "Вогонь і лють" про адміністрацію президента США Дональда Трампа. Автор заробив за рік близько 13 мільйонів доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Книга про адміністрацію Трампа принесла журналісту Майклу Волффу сьому сходинку рейтингу

Загалом рейтинг виглядає наступним чином:

Джеймс Паттерсон - 86 мільйонів доларів Джоан Роулінг - 54 мільйони доларів Стівен Кінг - 27 мільйонів доларів Джон Грішем - 21 мільйон доларів Джефф Кінні - 18,5 мільйона доларів Ден Браун - 18,5 мільйона доларів Майкл Волфф - 13 мільйонів доларів Даніела Стіл - 12 мільйонів доларів Нора Робертс - 12 мільйонів доларів Рік Ріордан - 10,5 мільйона доларів Еріка Леонард Джеймс - 10,5 мільйона доларів

Усі прибутки видання наводить за період з 1 червня 2017 року по 1 червня 2018 року. Суми вказані до сплати прибутків та виплат агентам, менеджерам і адвокатам.

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