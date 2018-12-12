Страсбурзький стрілець кричав "Аллах акбар", його досі шукають

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Страсбурзький стрілець закричав "Аллах акбар", коли відкрив вогонь по людях на різдвяному ярмарку, повідомив прокурор Парижа Ремі Гейц.

За його даними, двоє людей загинули, один перебуває в критичному стані. Ще дванадцять людей поранені, шість із них - серйозно.

Місцеві ЗМІ називають підозрюваного Черифом Чекаттом. За версією влади, чоловік має радикальні погляди.

29-річний нападник був озброєний рушницею та ножем.

З місця злочину він утік на таксі.

Нападник похвалився водію, що вбив 10 людей, а сам отримав травми в перестрілці з силовиками. Водій згодом розповів це поліції.

До пошуку підозрюваного зараз залучені сотні правоохоронців. Припускають, що він вже може бути поза Францією.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що країна перейшла на високий рівень тривоги, повноваження поліції розширили.

Також посилили прикордонний контроль і безпеку на всіх різдвяних ярмарках.

Міський голова Страсбурга Ролан Ріс заявив, що в середу ярмарку закриють, на місцевій ратуші приспустять прапори.

У Страсбурзі проходить не лише найстаріший різдвяний ярмарок Франції, тут іще розташована будівля Європарламенту. Під час стрілянина там якраз ішло засідання.

Як це сталося?

Напад відбувся у вівторок увечері на центральній площі Страсбурга.

Жінка на ім'я Одрі розповіла французькому телеканалу BFM, що опинилася прямо біля стрільця і бачила, як він стріляє чоловікові в голову.

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Далі він продовжував стріляти, люди падали на землю.

Її друзі почали тікати, але сама Одрі заклякла на місці. Злочинець обернувся та зіткнувся з нею, після чого почав тікати.

"Чому він не вистрілив у мене? - каже вона. - Не знаю. Думаю, мені дуже пощастило".

За словами пані Гайц, коли чоловік тікав, то зіткнувся з чотирма силовиками. Він почав стріляти, ті відкрили вогонь у відповідь.

Як він утік?

Стрільцю вдалося взяти таксі, яке вивезло його до Нейдорфа, що на кордоні між Німеччиною та Францією.

За словами поліції, чоловік народився в Страсбурзі і вже був знайомий службі безпеці: його розглядали як такого, що несе терористичну загрозу.

Поліція шукала його у вівторок вранці у зв'язку з іншою справою, але вдома не знайшла.

Попередні правопорушення підозрюваного ніколи не були пов'язані з тероризмом.

Але під час попереднього перебування у в'язниці його класифікували як радикально налаштованого.

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