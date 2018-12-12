В Індії дитина поскаржилася на батька в поліцію через туалет

Копирайт изображения BBC TAMIL Image caption Ганіфа Заара розповіла поліції, що батько її "обманув", а тому його слід арештувати

Семирічна дівчинка з Індії написала скаргу до поліції після того, як її батько не дотримався обіцянки побудувати туалет.

Ганіфа Заара розповіла поліції в листі, що батько її обманув, тому його слід арештувати. Вона сказала, що їй соромно справляти нужду просто неба.

За даними Unicef, багато жителів Індії не мають доступу до туалетів, майже 500 мільйонів робить це на відкритому повітрі.

Навіть там, де туалети побудували, багато хто їх не використовує.

Ганіфа, яка живе з батьками в місті Амбур, ніколи не мала туалету в своєму будинку.

Вона повідомила ВВС Tamil, що лише кілька людей в її районі мають такі зручності. Саме тому дівчина попросила свого батька побудувати туалет. Це відбулося ще тоді, коли вона ходила в садочок.

"Мені було соромно справляти нужду просто неба, я почуваюся погано, коли люди на мене дивляться", - сказала Ганіфа.

У своєму листі до поліції вона написала, що її батько пообіцяв побудувати туалет, коли вона стане найкращою в класі.

"Я стала найкращою. Я вже у другому класі, а він далі лише говорить, що це зробить. Це форма обману, тому, будь ласка, заарештуйте його", - написала Ганіфа.

За її словами, якщо не буде арешту, то вона хоче, щоб поліція принаймні змусила його надати письмово інформацію про те, коли він збудує туалет.

Її батько, Еханулла, повідомив BBC Tamil, що він фактично почав будувати туалет, але не мав достатньо грошей для завершення. В даний час він безробітний.

"Я попросив Ганіфу дати мені більше часу, але вона перестала говорити зі мною, бо я не виконав свою обіцянку", - додав він.

Image caption Лист Ганіфи до поліції

Але Ганіфа далека від співчуття: "Як довго я можу просити його про одне й те ж? Він продовжує вибачатися та говорити про те, що не вистачає грошей. Тому я і звернулася до поліції".

В понеділок вона разом з мамою пішла до поліцейського відділення недалеко від школи.

"Вона приїхала з мішком, наповненим нагородами та заслугими, і виклала їх на моєму столі", - повідомив поліцейський, до якого прийшла Ганіфа. "А потім вона запитала, чи можу я забезпечити їй туалет?"

Зусилля дівчинки завоювали симпатію та підтримку з боку поліції.

"Її скарга була дуже чесною, тому ми намагалися вирішити цю проблему", - заявив офіцер Валамарті.

Місцеві чиновники знають про цю ситуацію, вони вже планують зібрати гроші, щоб побудувати більше 500 туалетів у тому районі, де живе сім'я двчинки.

Ганіфа сказала, що вона "дуже щаслива" такими результатами.

Вона не говорила з батьком протягом останніх 10 днів, але поліція їх помирила: Ганіфа та її батько нарешті потисли руки.

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