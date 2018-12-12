Справа про втручання Росії: екс-юриста Трампа Майкла Коена ув'язнили на три роки
Суд виніс вирок колишньому особистому юристу президента США Дональда Трампа Майклу Коену, він отримав три роки ув'язнення.
Це перший член команди Трампа, якого відправили до в'язниці у справі про втручання Росії у вибори 2016 року.
Пан Коен визнав себе винним у численних злочинах, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії Трампа, ухиленням від сплати податків та обманом Конгресу.
- Колишній юрист Трампа визнав, що брехав у Конгресі про зв'язки з Росією
- Коен готовий говорити зі слідством про можливу змову штабу Трампа з Москвою
У суді він критикував свого колишнього боса.
"Російське розслідування"
У 2016 році розвідка США з'ясувала, що під час президентських виборів у США Росія намагалася вплинути на результати голосування на користь Дональда Трампа.
Москва усі звинувачення у втручанні заперечує. Президент Росії Володимир Путін назвав їх вигаданими.
Розслідування, яке очолює спецпрокурор Роберт Мюллер, намагається визначити, хто був залучений до операції.
Мюллер і його команда встановили, що люди з найближчого оточення Трампа спілкувалися з російськими чиновниками і бізнесменами, а також, що інформацію про деякі контакти приховували.
Звинувачення вже висунули екс-начальнику штаба Трампа Полу Манафорту, екс-радникам Ріку Гейтсу і Джорджу Пападопулосу, а також колишньому раднику з національної безпеки Майклу Флінну.
Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!