Копирайт изображения Getty Images

Суд виніс вирок колишньому особистому юристу президента США Дональда Трампа Майклу Коену, він отримав три роки ув'язнення.

Це перший член команди Трампа, якого відправили до в'язниці у справі про втручання Росії у вибори 2016 року.

Пан Коен визнав себе винним у численних злочинах, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії Трампа, ухиленням від сплати податків та обманом Конгресу.

У суді він критикував свого колишнього боса.

Копирайт изображения Getty Images

"Російське розслідування"

У 2016 році розвідка США з'ясувала, що під час президентських виборів у США Росія намагалася вплинути на результати голосування на користь Дональда Трампа.

Москва усі звинувачення у втручанні заперечує. Президент Росії Володимир Путін назвав їх вигаданими.

Розслідування, яке очолює спецпрокурор Роберт Мюллер, намагається визначити, хто був залучений до операції.

Мюллер і його команда встановили, що люди з найближчого оточення Трампа спілкувалися з російськими чиновниками і бізнесменами, а також, що інформацію про деякі контакти приховували.

Звинувачення вже висунули екс-начальнику штаба Трампа Полу Манафорту, екс-радникам Ріку Гейтсу і Джорджу Пападопулосу, а також колишньому раднику з національної безпеки Майклу Флінну.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!