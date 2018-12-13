Аварія потягу в Туреччині: жертв стало більше
В Анкарі щонайменше дев'ять людей загинули й понад 47 отримали поранення, коли швидкісний поїзд зійшов з рейок і врізався в локомотив, який перевіряв технічний стан залізничних колій.
Губернатор Анкари Васіп Шахін прибув на місце події. Він повідомив, що потяг прямував з Анкари до міста Конья в центральній частині Анатолії.
Зіткнення сталося о 6:30 ранку за місцевим часом на станції Маршандіз, приблизно за вісім кілометрів від центрального вокзалу Анкари.
За словами губернатора, серед загиблих був машиніст поїзда. Троє поранених знаходяться у важкому стані.
Поїзд Анкара-Конья там не зупиняється.
Станція розташована поруч з депо, і нею користуються в основному робітники депо.
Офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив BBC News Україна, що інформація щодо українців серед жертв трагедії уточнюється.
На фотографіях з місця зіткнення можна побачити велику кількість рятувальників, які намагаються витягнути людей з-під завалів.
Як повідомляє турецьке інформагентство Anadolu, прокуратура почала розслідування причин аварії.
У липні цього року 24 людини загинули і кілька сотень отримали поранення в результаті аварії потягу в провінції Текірдаг на північному заході Туреччини.
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