Вселенський патріархат у Києві: перша служба в Андріївській церкві

Image caption Службу проводить екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Іларіон

У четвер в Андріївській церкві у Києві проходить перша архієрейська служба, яку очолює екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Іларіон.

Після передачі у користування Вселенському патріарху церква є його представництвом в Україні - ставропігією.

На літургії також присутній інший екзарх архієпископ Даниїл та делегація від Вселенського патріарха на чолі з його представником, митрополитом Галльським Еммануїлом (Адамакісом).

Саме митрополит Еммануїл 15 грудня має очолити об'єднавчий собор, на якому мають створити помісну православну церкву в Україні та обрати її предстоятеля.

Після обрання голова церкви має поїхати до Константинополя на співслужіння з Вселенським патріархом Варфоломієм та отримати з його рук томос про автокефалію.

"Україна матиме краще майбутнє і об'єднана автокефальна церква в Україні - це не просто мрія. За допомогою Бога та нас усіх ми можемо втілити її в реальність", - сказав митрополит Еммануїл.

За його словами, екзархи Вселенського патріарха надіслані в Україну "аби допомогти цьому процесу".

"Ми робимо все, що в людських силах, проте інколи трапляються перешкоди. Це життя церкви, ми знаємо про це. Будьте впевнені, що Вселенський патріархат просуває це питання та допомагає знайти шлях для завершення процесу", - сказав митрополит.

Представник Вселенського патріархату підкреслив, що перешкоди, які виникають, можна подолати.

З 2015 року служби в Андріївській церкві не проходили, оскільки вона була на реконструкції.

Як передає кореспондент BBC News Україна, служба відкрита для всіх і відбувається українською, грецькою та церковнослов'янською мовами.

На ній присутній радник президента Ростислав Павленко, який, як повідомлялось, курує питання отримання Україною автокефалії в Адміністрації президента.

Також на літургії знаходиться міністр культури України Євген Нищук.

Реконструкція церкви триває і має завершитись у 2020 році. Ззовні перебуває наряд поліції.

Image caption Реконструкцію храму планують завершити у 2020 році

З досвіду Вселенського патріархату можна припустити, що вхід до Андріївської церкви і надалі буде вільним для усіх охочих та туристів. Адже навіть кафедральний собор святого Георгія у резиденції Константинопольського патріарха відкритий для безплатного відвідування вірянами та туристами.

Служба в Андріївській церкві проходить у день пам'яті Святого Апостола Андрія Первозванного.

Представництво патріарха

18 жовтня рішенням Верховної Ради Андріївську церкву передали у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Споруда залишилася у державній власності як частина Національного заповідника "Софія Київська".

Андріївська церква побудована у середині XVIII ст. за проектом відомого архітектора Бартоломео Растреллі й входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Андріївську церкву передали у користування Вселенському патріарху і вона стане його представництвом в Україні

До початку реставрації храму у 2015 році ним користувалася Українська автокефальна православна церква (УАПЦ).

Предстоятель УАПЦ митрополит Макарій заявляв, що рішення про передачу з ним погодили.

Визнавши свою юрисдикцію над українським православ'ям, Вселенський патріархат вирішив створити в Україні своє представництво - ставропігію - тобто церкву чи монастир, які підпорядковуються не місцевій церковній владі, а йому напряму.

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