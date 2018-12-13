Застряг. Чоловік провів два дні у вентиляційній системі ресторану

Копирайт изображения Alameda County Sheriff Image caption 29-річний чоловік був виснажений після двох днів у вентиляції

Поліцейським вдалося врятувати чоловіка після того, як той провів два дні у пастці у жировій вентиляційній системі китайського ресторану.

Команда рятувальників приїхала на місце через повідомлення про те, що "слабкий голос кличе на допомогу" із будівлі.

Вони розповіли, що чоловік був виснажений та страждав від зневоднення, проте має швидко відновити фізичний стан.

У поліції припускають, що в незручну ситуацію чоловік потрапив, коли хотів вчинити правопорушення, проте досі неясно, чи намагався він пограбувати ресторан.

Поліцейські та пожежники прибули на місце інциденту в Сан-Лоренцо поблизу Окланду о 09:30 за місцевим часом. Там вони почули голос, що лунав з вентиляційної шахти ресторану, розташованої на даху.

Копирайт изображения Alameda County Sheriff Image caption Рятувальники почули голос, який лунав із вентиляційного отвору на даху

Драбиною рятувальники піднялися на дах, та знайшли там 29-річонго чоловіка - він весь був покритий жиром і маслом та не міг рухатися, йдеться у заяві правоохоронців.

Аби дістати чоловіка, рятувальникам знадобилася майже година, після того його доправили до місцевої лікарні.

Копирайт изображения Alameda County Sheriff Image caption Чоловік, можливо, не витримав би ще одного дня в пастці металевого каналу, повідомляє поліція

Поліцейські розслідують, чи не намагався чоловік незаконно потрапити всередину приватної власності, або ж вкрасти щось із ресторану.

В поліції додали, що "дуже вдячні" пожежниками за те, що ті "врятували цього чоловіка", який би "не пережив ще один день за таких умов".

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!