Погода в Україні: де обмежено рух та чи довго йтиме сніг

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Сніг та дощі тривають по всій території України, через негоду понад сотня населених пунктів лишилися без світла, рух дорогами та залізничними шляхами обмежений.

У шести областях України через негоду 170 міст та сіл опинилися без світла. Без електропостачання залишилися люди на Чернігівщині, Київщині, Сумщині, Херсонщині, Кіровоградщині та Миколаївщині.

Невеликі опади тривають по всій Україні, ДСНС повідомляє про ожеледицю та температуру від 4 морозу до 1 тепла, в Карпатах 5-10 морозу.

В Гідрометцентрі на 13 грудня прогнозують невеликий сніг у Київській, Львівській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській та Волинській областях.

Там повідомили, що температура протягом доби триматиметься у межах від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах 5-10° морозу, в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Напередодні через складні погодні умови до Києва обмежили в'їзд вантажівок.

В Управлінні з питань цивільного захисту повідомили, що обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту діятиме до покращення погодних умов. Аби не заважати снігоприбиральній техніці, водіїв закликали залишити автомобілі у гаражах та пересісти на громадський транспорт.

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Усі припарковані на узбіччях машини, що заважатимуть розчищати дороги, в Київській міській раді пообіцяли евакуйовувати.

Для всіх водіїв вантажівок, які не змогли потрапити в столицю, на в'їздах до міста відкрили пункти обігріву.

Головне управління ДСНС України у Києві повідомило, що у спеціальних наметах водії зможуть зігрітися, випити чаю та поїсти. Там також цілодобово чергуватимуть рятувальники.

Мобільні пункти обігріву розгорнули на трасах у таких напрямках:

Брест-Литовське шосе

Бориспільське шосе

Броварський проспект

Гостомельське шосе

Одеське шосе

Спеціальна техніка ДСНС чергуватиме у Києві на проспекті Глушкова, Наддніпрянському шосе, та вулиці Олени Теліги.

Рятувальні служби також попереджають про ожеледицю на більшості доріг України.

В патрульній поліції України попередили про те, що на дорогах Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях може випасти до 18 сантиметрів снігу та утворитися каша.

Станом на ранок для вантажного транспорту рух був обмежений на таких дорогах:

М01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі

Н07 Київ-Суми-Юнаківка

М03 Київ-Харків-Довжанський

Р03 Південно східний обхід м. Києва

М-05 Київ-Одеса

М06 Київ-Чоп

М07 Київ-Ковель-Ягодин

Поліцейські закликали водіїв не перекривати проїжджі частини, аби не заважати руху та роботі аварійного транспорту.

На Українській залізниці повідомили, що сьогодні можливі ускладнення з рухом приміських потягів та потягів далекого сполучення, зокрема за напрямками Ковель - Київ, Київ - Перемишль та Львів - Київ. Проблеми виникли через дерево, яке впало та обірвало контакту мережу на ділянці Клавдієво - Бородянка.

Залізничники розповіли, що до "боротьби зі снігом" долучилися п'ять тисяч працівників. Від снігу, товщина якого подекуди сягала 27 сантиметрів, очищували колії, перони та стрілкові переводи.

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Усіх мандрівників в Укразалізниці закликали ретельно планувати подорожі та дослухатися до оголошень на вокзалах.

Синоптик Наталка Діденко передбачає, що опади та невеликий мороз триватимуть і в п'ятницю.

"У п`ятницю сніг та мокрий сніг очікуються у північних областях, на Заході, на Вінниччині, Черкащині та районах Кропивницького. У південній частині - лише місцями невеликі опади. На Сході України снігу чи дощу завтра не буде", - написала пані Діденко.

Температура повітря становитиме близько нуля. 15 грудня в Україну прийдуть невеликі морози.

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