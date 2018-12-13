Грип в Україні: де епідемія, як лікуватися та чи не пізно робити щеплення

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Захворюваність на грип і ГРВІ перевищила епідеміологічний поріг в п'яти областях - це 203 тисячі людей. Найгірша ситуація у Харківській, Житомирській, Сумській, Київській та Донецькій областях.

В міністерстві здоров'я оголосили, що на 13 грудня на грип і ГРВІ захворіли 203 тисячі людей, більше половини з них - діти молодше 17 років. Одна людина внаслідок грипу померла.

У відомстві розповіли, що дослідили 101 зразок матеріалів від пацієнтів і у 27 випадках вони змогли визначити вірус грипу типу А.

Що ж таке грип?

Грип - гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Передається переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти.

Щорічно вірусом грипу заражаються майже 5 мільйонів людей в усьому світі, близько чверті мільйона помирають від нього. Частково це пов'язано з тим, що організм не встигає пристосуватися до швидких змін вірусу.

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Симптоми грипу:

висока температура, яка тримається п'ять днів;

лихоманка;

головний біль;

ломота у м'язах і суглобах;

загальна слабкість;

втрата апетиту, можливо, нудота;

кашель, що може тривати понад два тижні;

нежить.

Вони виникають раптово та можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Коли щеплення?

В міністерстві здоров'я зазначають, що бажано зробити щеплення до початку циркуляції грипу - у вересні або жовтні. Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи.

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Щоб утворився імунітет та виробилася достатня кількість захисних антитіл після щеплення має пройти приблизно два тижні.

Вакцинація проти грипу належить тільки до рекомендованих щеплень, тому її немає у національному календарі щеплень.

Який штам цього року

Наразі в Україні медики дослідили 101 зразок матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип. У 27 випадках визначено РНК вірусів грипу типу А.

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, у новому епідсезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть такі віруси:

A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;

A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);

B/Colorado/06/2017.

Як лікувати застуду та грип?

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У МОЗ радять уникати надмірного призначення ліків та не вдаватися до бездоказових методів для лікування чи профілактики. Не доведено ефективність таких методів:

теплові процедури,

фітотерапія,

вітаміни,

інтерферони,

гомеопатичні препарати,

антибіотики для профілактики.

У міжнародній практиці лікування радять здорову їжу, аби зберегти сили, а також не змушувати себе до активності на час хвороби.

Лікарі рекомендують пити багато води, а також додаткову філіжанку чаю або кави. Якщо у вас застуда або грип, ви, ймовірно, будете більше чхати, кашляти, у вас буде висока пітливість.

Проте не варто зловживати напоями. Існує багато досліджень, які свідчать, що надто багато пити може також бути небезпечно.

Однозначних доказів того, що популярні евкаліпт та ментол працюють під час грипу - немає, але вони можуть принести тимчасове полегшення. Розтирання грудей або інгаляції можуть допомогти "розблокувати" ваш ніс.

Чи допоможе маска?

Хворий на грип або інші ГРВІ за один день можете заразити до 100 своїх колег чи випадкових перехожих.

Щоразу в громадському місці ви вдихаєте хмарку частинок, які потрапляють у повітря з кашлем і чханням і залишаються в ньому до кількох днів.

Медичні маски допоможе зупинити вдихання мікробів, але чи захищають вони насправді?

Австралійські науковці спробували відповісти на це запитання. Вони спостерігали за родинами, які зверталися до лікарні з грипом. Виявилося, що родичі хворих, які носили хірургічні маски, заражалися на 80% менше.

Хоча пізніші дослідження підтвердили результати, отримані австралійцями, вони показали, що маски є ефективними лише разом із миттям рук і дотриманням гігієни. В іншому разі - це як зачинити всі вікна в будинку, але залишити відчиненими двері, тобто ігнорувати найважливіші аспекти захисту від хвороби.

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