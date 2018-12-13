Тарифи на тепло зростуть більше, ніж заявляв Гройсман

Копирайт изображения UNIAN Image caption Тарифи на тепло для українців зростуть

Тарифи на тепло для населення з 1 січня можуть суттєво зрости.

Так вирішила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданнях 10 та 11 грудня.

Це стосується 26 теплопостачальних підприємств у 17 областях та місті Києві.

Керівник профільного відділу НКРЕКП Світлана Черних сказала, що середнє підвищення тарифу на теплову енергію для населення буде 16,6% - до 1 253,5 грн за одну Гкал.

Проте згідно із даними, оприлюдненими на сторінці голови НКРЕКП Оксани Кривенко у Facebook, у більшості областей підвищення становитиме від 18% до 21%.

Найнижчим подорожчання буде в київського ТОВ "Єврореконструкція" (+10%) і донецького ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (+12%).

Хоча дніпровське комунальне "Коменергосервіс" отримало навіть знижку у - 2%. Разом із тим, ТОВ "Шосткінське підприємство "Харківенергоремонт" отримало підвищення на 24%.

Голова НКРЕКП наголосив, що "відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу - 23,5%".

Керівник НКРЕПК відзначив і те, що тарифи на електрику залишаться незмінними, а також нагадав, що "бюджетом передбачений захист вразливих споживачів, тому платіжка соціально-вразливих споживачів не зміниться".

У тарифі на тепло вартість палива становить 86,6%.

18 жовтня уряд вирішив підвищити ціну на газ для населення на 23,5% - до 8 550 грн за тисячу кубів з 1 листопада.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявляв, що за розрахунками уряду "максимум, на що може збільшитись ціна, це 16%".