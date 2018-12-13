Томос голові помісної церкви вручать 6 січня - УПЦ КП

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Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні вручить Вселенський патріарх у Константинополі 6 січня 2019 року, заявив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) після закінчення архієрейського собору цієї церкви у Києві.

УПЦ КП провела 13 грудня свій архієрейський собор для підготовки до об'єднавчого собору та визначила єдиного кандидата від себе на пост предстоятеля майбутньої церкви.

"Томос Вселенського патріарха, за тією інформацією, яку ми отримали, має бути вручений предстоятелю православної церкви України 6 січня", - сказав архієпископ Євстратій (Зоря).

Він зазначив, що 6 січня у Константинополі "має бути звершена божественна літургія, співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля (помісної церкви), і після цього йому буде вручено томос".

Архієпископ зазначив, що ієрархи УПЦ КП прийдуть на об'єднавчий собор 15 грудня. Кожен візьме з собою двох осіб: одного клірика та одного монаха чи мирянина. Саме так, як і раніше визначив Вселенський патріарх.

УПЦ КП представить свого кандидата на главенство у помісній церкві вже на соборі.

"У нас є єдина пропозиція щодо кандидатури, яку запропонують собору", - сказав речник УПЦ КП. Він відмовився назвати цю людину, зазначивши, що її почуть учасники собору 15 грудня.

За його словами, голосування на соборі буде таємним, як раніше і запропонував Вселенський патріарх Варфоломій.

Спочатку всі учасники собору визначать трьох головних претендентів. А потім виключно архієреї таємним голосуванням оберуть з цієї трійки предстоятеля.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Митрополит Епіфаній (Думенко) вже 5 років є фактичним заступником патріарха Філарета

Архієпископ Євстратій (Зоря) додав, що комісія представників православних церков України, яка веде підготовку до об'єднавчого собору, розглянула проект статуту майбутньої помісної церкви.

"Ми пройшли по проекту статуту, який був запропонований від синоду Вселенського патріархату. Дискутували, певні речі збережені, певні речі змінені, дещо відкинуте", - сказав речник УПЦ КП.

Раніше в інтерв'ю ВВС Євстратій не виключав сценарій, за якого предстоятелем може стати представник УПЦ КП, якого під час об'єднавчого собору запропонує патріарх Філарет.

В українських ЗМІ найімовірнішим претендентом на посаду предстоятеля майбутньої церкви у разі відмови Філарета називають його намісника митрополита Епіфанія (Думенка).

У соборі візьмуть участь понад сорок архієреїв УПЦ Київського патріархату, 14 представників Української автокефальної церкви і частина єпископів УПЦ Московського патріархату (від 3 до кількох десятків).

Image caption Митрополит Еммануїл взяв участь у священній літургії в Андріївській церкві Києва, яка є ставропігією Вселенського патріарха у Києві

Собор має утворити нову церкву, затвердити її статут та обрати предстоятеля.

Наразі вже відомо, що майбутня незалежна помісна церква не матиме патріаршого устрою, а очолюватиме її митрополит.

Для підготовки та проведення собору до Києва приїхав спеціальний представник Вселенського патріархату митрополит Еммануїл.

Останніми днями відбуваються засідання робочої групи у складі усіх представників українських церков та представників Вселенського патріархату, на яких намагаються погодити останні неузгодженості щодо проведення собору та статуту майбутньої церкви.

Під час проведення собору на ньому буде присутнім президент України Петро Порошенко.

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