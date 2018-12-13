Солдати КНДР і Південної Кореї вперше дружньо перетнули кордон

Копирайт изображения Getty Images Image caption Військові з обох сторін, перж ніж перетнути кордон, тиснули одне одному руки

Військові Північної і Південної Кореї здійснили кілька дружніх перетинів спільного кордону - вперше з часів розділення.

Солдати з обох сторін спостерігали за демонтажем охоронних постів в районі демілітаризованої зони.

На кадрах з місця події видно, як військові, перш ніж перетнути кордон, тиснуть одне одному руки.

Демонтаж окремих постів - частина домовленостей між лідерами КНДР і Північної Кореї. Останнім часом між обома країнами - потепління.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч солдатів відбулася на фоні потепління відносин між Сеулом і Пхеньяном

З листопада підірвано або демонтовано вже десять охоронних пунктів.

"Це перший випадок з часів розділення Кореї, коли солдати Півночі і Півдня мирно перетнули демаркаційну лінію", - заявив міністр оборони Південної Кореї у своєму зверненні.

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"Непереборні перешкоди"

Лора Бікер, BBC News, Сеул

Ще рік тому про щось подібне неможливо було навіть подумати.

У листопаді 2017 року, коли один з північнокорейських військових здійснив втечу до сусідньої країни, в демілітаризованій зоні лунали постріли. Тепер військові з обох сторін тиснуть одне одному руки, обмінюються сигаретами і вперше мирно перетинають спільний кордон.

Сеул сподівається, що такі малі зустрічні кроки зроблять рух у зворотному напрямку неможливим.

Проте непереборні обставини все ще існують. Йдеться про ядерну зброю КНДР.

У США наполягають, що її наявність ніколи не дозволить формально припинити Корейську війну - так само, як і скасувати економічні санкції проти Північної Кореї.

Тому так - варто порадіти за подібні фотографії і за зміни, які вони демонструють, проте не можна забувати про те, як багато ще доведеться зробити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Не виключено, що найближчим часом Північна і Південна Корея з'єднають залізничні шляхи - це зробить можливим подорожі між країнами

Наприкінці листопада цього року вперше за більш ніж 10 років до КНДР вирушив південнокорейський потяг. На ньому - спеціалісти, які протягом 18 днів їздитимуть по території країни і інспектуватимуть місцеву залізницю.

Деякі об'єкти залізничної інфраструктури КНДР були збудовані ще на початку XX століття - Пхеньян сподівається, що південний сусід зможе допомогти в тому, аби провести капітальний ремонт залізниці.

Не виключено, що незабаром відбудеться з'єднання залізничних шляхів обох Корей.

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