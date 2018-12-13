Солдати КНДР і Південної Кореї вперше дружньо перетнули кордон
Військові Північної і Південної Кореї здійснили кілька дружніх перетинів спільного кордону - вперше з часів розділення.
Солдати з обох сторін спостерігали за демонтажем охоронних постів в районі демілітаризованої зони.
На кадрах з місця події видно, як військові, перш ніж перетнути кордон, тиснуть одне одному руки.
Демонтаж окремих постів - частина домовленостей між лідерами КНДР і Північної Кореї. Останнім часом між обома країнами - потепління.
З листопада підірвано або демонтовано вже десять охоронних пунктів.
"Це перший випадок з часів розділення Кореї, коли солдати Півночі і Півдня мирно перетнули демаркаційну лінію", - заявив міністр оборони Південної Кореї у своєму зверненні.
"Непереборні перешкоди"
Лора Бікер, BBC News, Сеул
Ще рік тому про щось подібне неможливо було навіть подумати.
У листопаді 2017 року, коли один з північнокорейських військових здійснив втечу до сусідньої країни, в демілітаризованій зоні лунали постріли. Тепер військові з обох сторін тиснуть одне одному руки, обмінюються сигаретами і вперше мирно перетинають спільний кордон.
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Сеул сподівається, що такі малі зустрічні кроки зроблять рух у зворотному напрямку неможливим.
Проте непереборні обставини все ще існують. Йдеться про ядерну зброю КНДР.
У США наполягають, що її наявність ніколи не дозволить формально припинити Корейську війну - так само, як і скасувати економічні санкції проти Північної Кореї.
Тому так - варто порадіти за подібні фотографії і за зміни, які вони демонструють, проте не можна забувати про те, як багато ще доведеться зробити.
Наприкінці листопада цього року вперше за більш ніж 10 років до КНДР вирушив південнокорейський потяг. На ньому - спеціалісти, які протягом 18 днів їздитимуть по території країни і інспектуватимуть місцеву залізницю.
Деякі об'єкти залізничної інфраструктури КНДР були збудовані ще на початку XX століття - Пхеньян сподівається, що південний сусід зможе допомогти в тому, аби провести капітальний ремонт залізниці.
Не виключено, що незабаром відбудеться з'єднання залізничних шляхів обох Корей.
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