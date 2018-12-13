"Він був расистом": чому в Гані демонтували статую Ганді

Копирайт изображения Emmanuel Dzivenu/JoyNews

Пам'ятник одному з лідерів боротьби за незалежність Індії, встановлений на території університетського кампусу в Гані, демонтували.

Статуя Махатми Ганді з'явилася на території Університету Гани у 2016 році і стала причиною скандалу. Частина викладачів підписали петицію з закликом якнайшвидше демонтувати скульптуру.

Автори звернення називали Ганді расистом і наводили на захист своєї позиції кілька його суперечливих висловлювань.

Тоді уряд країни пообіцяв, що статую перенесуть в інше місце, проте демонтували її тільки зараз, повідомили студенти.

В навчальному закладі цю інформацію підтвердили.

У чому расизм?

Махатма Ганді - один з найвидатніших діячів XX століття, відомий у першу чергу завдяки просуванню методів ненасильницької боротьби за незалежність Індії.

Копирайт изображения Emmanuel Dzivenu/JoyNews

В юності він жив і працював у Південній Африці. При тому, що філософія Ганді й досі надихає людей в усьому світі, водночас він є автором кількох суперечливих висловлювань про африканців.

Так, в одному зі своїх ранніх записів Ганді називає чорношкірих жителів Південної Африки "каффірами" - це дуже образлива расистська характеристика.

Ганді також писав, що жителі Індії "безкінечно кращі" за чорношкірих.

Рішення про демонтаж статуї схвалене, зокрема, за ініціативи міністерства закордонних справ Гани.

Нана Адоме Асара Адей, студент юридичного факультету Університету Гани, такий крок влади підтримує: "Наявність цього пам'ятника автоматично означає, що ми підтримуємо усе, за що Ганді виступав. І якщо він підтримував подібні речі, то я не думаю, що цій статуї місце на території нашого кампусу".

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