"Найсучасніший російський робот" виявився людиною в костюмі
Робот, якого російський телеканал назвав "найсучаснішим", виявився людиною в костюмі.
Робота "Борис" показали на всеросійському форумі "Проекторія", а згодом - в ефірі державного телеканалу.
В сюжеті йшлося про те, що у відвідувачів заходу є можливість подивитися на найсучасніших роботів. В цей момент в кадрі з'являться "Борис", якого, за словами журналіста, розробники навчили непогано танцювати.
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Проте вже за деякий час у інших журналістів виникли сумніви в тому, що "Борис" дійсно є справжнім роботом.
Найпоширеніші питання зібрали автори сайту TJournal. Ось деякі з них:
- Чому на роботі не видно жодного сенсора, а замість них встановлені лише світлодіоди?
- Як російським розробникам вдалося створити робота так швидко?
- Чому в інтернеті немає жодної інформації про "Бориса"? Адже за озвученими характеристиками, це один з найпросунутіших роботів у світі
- Чому під час танцю "Борис" робить так багато необов'язкових рухів?
Також незабаром у соцмережах з'явилося фото, на якому можна розгледіти шию людини, що видніється з під костюму.
Зрештою з'ясувалося, що робот "Борис" - це лише костюм під назвою "Робот Альоша". Його створили в компанії Show Robots.
Хоча ні організатори форуму "Проекторія", ні розробники костюму ніколи не заявляли про те, що йдеться про справжнього робота, в ефірі російського телеканалу все виглядало саме так.
Продавці "Робота Альоші" пишуть, що "дизайн і технічне виконання цього костюму створюють майже повну ілюзію того, що перед вами справжній робот".
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