"Найсучасніший російський робот" виявився людиною в костюмі

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Робот, якого російський телеканал назвав "найсучаснішим", виявився людиною в костюмі.

Робота "Борис" показали на всеросійському форумі "Проекторія", а згодом - в ефірі державного телеканалу.

В сюжеті йшлося про те, що у відвідувачів заходу є можливість подивитися на найсучасніших роботів. В цей момент в кадрі з'являться "Борис", якого, за словами журналіста, розробники навчили непогано танцювати.

Проте вже за деякий час у інших журналістів виникли сумніви в тому, що "Борис" дійсно є справжнім роботом.

Найпоширеніші питання зібрали автори сайту TJournal. Ось деякі з них:

Чому на роботі не видно жодного сенсора, а замість них встановлені лише світлодіоди?

Як російським розробникам вдалося створити робота так швидко?

Чому в інтернеті немає жодної інформації про "Бориса"? Адже за озвученими характеристиками, це один з найпросунутіших роботів у світі

Чому під час танцю "Борис" робить так багато необов'язкових рухів?

Також незабаром у соцмережах з'явилося фото, на якому можна розгледіти шию людини, що видніється з під костюму.

Копирайт изображения Show Robots Image caption Костюм "створює майже повну ілюзію того, що перед вами справжній робот", кажуть його продавці

Зрештою з'ясувалося, що робот "Борис" - це лише костюм під назвою "Робот Альоша". Його створили в компанії Show Robots.

Хоча ні організатори форуму "Проекторія", ні розробники костюму ніколи не заявляли про те, що йдеться про справжнього робота, в ефірі російського телеканалу все виглядало саме так.

Продавці "Робота Альоші" пишуть, що "дизайн і технічне виконання цього костюму створюють майже повну ілюзію того, що перед вами справжній робот".

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