Ліга Європи: "Динамо" програло чеському "Яблонцю"

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Київське "Динамо" програло чеському клубу "Яблонец" у матчі Ліги Європи з рахунком 0:1, але пройшло до 1/16 турніру.

Матч відбувався на стадіоні НСК "Олімпійський". Київські футболісти перед матчем обіймали перше місце у групі К Ліги Європи з 11 очками, але все одно від "Динамо" в цьому матчі очікували перемоги після бойової нічиєї з чехами 2:2 в першому колі.

Натомість "Яблонец" був аутсайдером групи з двома очками.

Матч почався з атак "Динамо", але вони не були успішними. Натомість чехам вдалося забити гол вже після першої ж атаки - подачу з кутового на 10-й хвилині завершив вдалим ударом Мартін Долежал.

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан наприкінці першого тайму у стрибку врятував команду від можливого голу з боку Долежала. Загалом, "Динамо" завершило перший тайм з меншою кількістю ударів у площину воріт, ніж Яблонец.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чеський "Яблонец" показав у грі бойовий характер

У другому таймі гарні моменти пробити голкіпера чехів мали Георгій Цітаішвілі, партнери якого не влучили у ворота, Віталій Миколенко та Беньямін Вербич.

Гра з "Яблонцем" стала першою поразкою "Динамо" в цьому сезоні Ліги Європи.

В підсумку у групі К "Динамо" залишилося лідером з 11 очками, на другому місці - французький "Ренн" з 9 очками, казахський клуб "Астана" завоював 8 очків, а "Яблонец" завершив виступи з 5 очками, з яких більшість - результат вдалої гри з "Динамо".

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