Французька поліція застрелила "страсбурзького стрілка"
Поліція застрелила чоловіка, якого підозрювали в стрільбі по перехожих на різдвяному ярмарку у Страсбурзі у вівторок. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.
29-річний Шеріф Шекатт знаходився в бігах, відтоді як стався злочин на ярмарку.
Внаслідок нападу три людини загинули, ще кілька були поранені.
Повідомлялося, що під час стрільби по людях чоловік кричав "Аллах акбар".
- Страсбурзький стрілець: поліція назвала прізвище підозрюваного
- Стрілянина у Страсбурзі: троє людей загинули, поліція розшукує підозрюваного
- У Франції арештували політика, який радів смерті поліцейського
Голова МВС Франції Крістоф Кастанер повідомив, що на підозрюваного натрапили троє поліцейських на вулиці Лазаре в районі Страсбурга Нойдорф приблизно о 22:00 за київським часом.
Чоловіка попросили зупинитися, він повернувся до поліцейських і відкрив огонь. За словами Кастанера, поліцейські відкрили вогонь у відповідь і "нейтралізували" нападника.
За підозрою у співучасті в теракті арештовано п'ять людей, зокрема, батьків Шекатта та його двох братів.
Що відомо про Шекатта
За словами поліції, Шеріф Шекатт народився в Страсбурзі та вже був відомий правоохоронцям, як людина, що представляє можливу ісламістську терористичну загрозу.
Він був фігурантом досьє С - переліку людей, які є потенційною загрозою для безпеки Франції.
Шеріфа Шекатта засуджували 27 разів за кримінальні правопорушення, скоєні у Франції, Швейцарії та Німеччині, зокрема за грабунок. У в'язниці він став ісламістом.
Поліція шукала його у вівторок вранці, незадовго до теракту, у зв'язку з іншою справою, але не знайшла його вдома.
Під час обшуку квартири Шекатта в районі Страсбурга Нойдорф знайшли гранату, рушницю, чотири ножі, зокрема, два мисливські ножі, та боєприпаси.
Після теракту його розшукували сотні поліцейських на сході Франції та в прикордонних районах Німеччини - припускали, що йому вдалося втекти за кордон.
Хто загинув внаслідок теракту
Внаслідок теракту на ярмарку загинули три людини.
У четвер у лікарні помер уродженець Афганістану і батько трьох дітей Камаль Нагшбанд. Мечеть, до якої він ходив, оголосила, що чоловіка поховають після п'ятничної молитви.
Видання Le Figaro повідомляло про смерть 61-річного пенсіонера зі Страсбурга під час стрільби.
Також загинув тайський турист, який відпочивав у Страсбурзі з дружиною. Тайські ЗМІ повідомили, що йдеться про 45-річного Анупонга Себсамарна.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.