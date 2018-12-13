Французька поліція застрелила "страсбурзького стрілка"

Копирайт изображения Police Nationale (France)

Поліція застрелила чоловіка, якого підозрювали в стрільбі по перехожих на різдвяному ярмарку у Страсбурзі у вівторок. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

29-річний Шеріф Шекатт знаходився в бігах, відтоді як стався злочин на ярмарку.

Внаслідок нападу три людини загинули, ще кілька були поранені.

Повідомлялося, що під час стрільби по людях чоловік кричав "Аллах акбар".

Голова МВС Франції Крістоф Кастанер повідомив, що на підозрюваного натрапили троє поліцейських на вулиці Лазаре в районі Страсбурга Нойдорф приблизно о 22:00 за київським часом.

Чоловіка попросили зупинитися, він повернувся до поліцейських і відкрив огонь. За словами Кастанера, поліцейські відкрили вогонь у відповідь і "нейтралізували" нападника.

За підозрою у співучасті в теракті арештовано п'ять людей, зокрема, батьків Шекатта та його двох братів.

Що відомо про Шекатта

За словами поліції, Шеріф Шекатт народився в Страсбурзі та вже був відомий правоохоронцям, як людина, що представляє можливу ісламістську терористичну загрозу.

Він був фігурантом досьє С - переліку людей, які є потенційною загрозою для безпеки Франції.

Шеріфа Шекатта засуджували 27 разів за кримінальні правопорушення, скоєні у Франції, Швейцарії та Німеччині, зокрема за грабунок. У в'язниці він став ісламістом.

Поліція шукала його у вівторок вранці, незадовго до теракту, у зв'язку з іншою справою, але не знайшла його вдома.

Під час обшуку квартири Шекатта в районі Страсбурга Нойдорф знайшли гранату, рушницю, чотири ножі, зокрема, два мисливські ножі, та боєприпаси.

Після теракту його розшукували сотні поліцейських на сході Франції та в прикордонних районах Німеччини - припускали, що йому вдалося втекти за кордон.

Хто загинув внаслідок теракту

Внаслідок теракту на ярмарку загинули три людини.

У четвер у лікарні помер уродженець Афганістану і батько трьох дітей Камаль Нагшбанд. Мечеть, до якої він ходив, оголосила, що чоловіка поховають після п'ятничної молитви.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Внаслідок теракту в Страсбурзі загинули три людини

Видання Le Figaro повідомляло про смерть 61-річного пенсіонера зі Страсбурга під час стрільби.

Також загинув тайський турист, який відпочивав у Страсбурзі з дружиною. Тайські ЗМІ повідомили, що йдеться про 45-річного Анупонга Себсамарна.

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