Копирайт изображения Abhishek Bhatpalliwar

Монах, який медитував у лісі в індійському штаті Махараштра, загинув внаслідок нападу леопарда. Про це повідомили місцеві чиновники.

Рахул Уолке "медитував під деревом" в лісі Тадоба, який є тигровим заповідником, що охороняється.

Уолке був монахом в буддійському храмі, який знаходиться всередині лісу, але він досить далеко відійшов від будівлі, щоб помедитувати.

Лісники повідомили, що вони попереджали монахів, аби вони не заходили надто далеко всередину лісу.

"Я хотів би сказати всім, щоб вони не ходили всередину лісу", - зазначив BBC Marathi лісник пан Нараване.

Розроблено план аби зловити леопарда, який вчинив напад. "Ми встановили дві клітки та відеопастку, і ми намагатимемося приспати тварину", - зазначив пан Нараване.

Чиновники повідомили, що родині загиблого монаха виплатять 16,7 тисячі доларів компенсації.

Монах, що належить до того ж храму, що й загиблий, повідомив BBC Marathi, що він побачив, як тварина атакує пана Уолке, коли прийшов з їжею на місце його медитації.

Він зазначив, що побіг кликати людей на допомогу, але до того моменту, коли він повернувся з іншими людьми, пан Уолке вже був мертвий.

Заповідник Тадоба є домівкою приблизно для 88 тигрів. Він також є домом для низки видів інших тварин, у тому числі леопардів, ведмедів-губачів, гієн та медових борсуків.

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