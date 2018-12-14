Леопард вбив буддійського монаха під час медитації в лісі
Монах, який медитував у лісі в індійському штаті Махараштра, загинув внаслідок нападу леопарда. Про це повідомили місцеві чиновники.
Рахул Уолке "медитував під деревом" в лісі Тадоба, який є тигровим заповідником, що охороняється.
Уолке був монахом в буддійському храмі, який знаходиться всередині лісу, але він досить далеко відійшов від будівлі, щоб помедитувати.
Лісники повідомили, що вони попереджали монахів, аби вони не заходили надто далеко всередину лісу.
- У Південній Африці леви з’їли браконьєра
- Пенсіонер з Берліна хотів м'яса. Він забив вепра у лісі, але його спіймала поліція
- В Індії поліція шукає мавпу, яка викрала дитину
- Драматичний знімок порятунку леопарда виграв фотопремію
"Я хотів би сказати всім, щоб вони не ходили всередину лісу", - зазначив BBC Marathi лісник пан Нараване.
Розроблено план аби зловити леопарда, який вчинив напад. "Ми встановили дві клітки та відеопастку, і ми намагатимемося приспати тварину", - зазначив пан Нараване.
Чиновники повідомили, що родині загиблого монаха виплатять 16,7 тисячі доларів компенсації.
Монах, що належить до того ж храму, що й загиблий, повідомив BBC Marathi, що він побачив, як тварина атакує пана Уолке, коли прийшов з їжею на місце його медитації.
Він зазначив, що побіг кликати людей на допомогу, але до того моменту, коли він повернувся з іншими людьми, пан Уолке вже був мертвий.
Заповідник Тадоба є домівкою приблизно для 88 тигрів. Він також є домом для низки видів інших тварин, у тому числі леопардів, ведмедів-губачів, гієн та медових борсуків.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.