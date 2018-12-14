ЄС продовжив санкції проти Росії через "нульовий прогрес" по "Мінську"
На саміті в Брюсселі у четвер лідери країн Європейського союзу вирішили продовжити економічні санкції проти Росії до середини 2019 року.
Санкції продовжили через "нульовий прогрес в реалізації мінських угод". Про це повідомив у своєму Twitter голова Європейської ради Дональд Туск, зазначивши, що рішення прийнято одноголосно.
Обмежувальні заходи стосуються енергетичного, оборонного та фінансового секторів.
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Минулого разу Рада ЄС продовжувала санкції проти Росії в липні цього року - вони мали діяти до 31 січня 2019 року.
На саміті в Брюсселі у четвер лідери країн Європейського союзу вирішили продовжити економічні санкції проти Росії до середини 2019 року.
Санкції продовжили через "нульовий прогрес в реалізації мінських угод". Про це повідомив у своєму Twitter голова Європейської ради Дональд Туск, зазначивши, що рішення прийнято одноголосно.
Обмежувальні заходи стосуються енергетичного, оборонного та фінансового секторів.
Минулого разу Рада ЄС продовжувала санкції проти Росії в липні цього року - вони мали діяти до 31 січня 2019 року.
При цьому Туск додав, що ЄС закликає Росію звільнити захоплених українських моряків, повернути кораблі ВМС України, а також відкрити прохід Керченською протокою для усіх кораблів.
В середу Петро Порошенко передав Дональду Туску пропозиції щодо персональних санкцій проти росіян, причетних до інциденту в Керченській протоці, внаслідок якої захопили українські кораблі.
Антиросійські санкції
У санкційні списки, сформовані в березні 2014 року, входять найбільші російські компанії, частка в яких належить державі. Їм обмежений доступ на європейський фінансовий ринок.
Під санкції потрапили, наприклад, нафтогазові компанії "Роснефть", "Газпром нафта" і "Транснефть", банки з державною участю - "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Внешекономбанк", - а також кримські компанії, "Алмаз-Антей", Тульський збройовий завод і концерн "Калашников".
Відносно компаній оборонного сектора введено ембарго на експорт зброї, а також заборона на експорт товарів подвійного призначення і технологій для військового використання в Росію.
Заборони стосуються в тому числі постачання в Росію високотехнологічного обладнання для видобутку нафти в Арктиці, на глибоководному шельфі та сланцевої нафти.
Крім економічних санкцій з боку ЄС діють персональні санкції стосовно членів "влади" анексованого Криму й окремі санкції проти півострова.
Санкції проти Росії крім ЄС ввели США, Канада, Австралія та ще кілька держав. Ці санкції неодноразово розширювалися.
Президент США Дональд Трамп в серпні минулого року підписав закон, який звів воєдино і доповнив великий обсяг прийнятих раніше після приєднання Криму і початку конфлікту на Донбасі документів про санкції проти Росії. Згідно з цим документом, президент скасувати ці санкції не може.
Кремль у відповідь на секторальні санкції Євросоюзу ввів продовольчі контрсанкціі, заборонивши у 2014 році ввезення на територію Росії м'ясної й молочної продукції, а також фруктів, овочів і горіхів з країн ЄС.
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