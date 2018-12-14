Вбивство Хашоггі: сенат США звинуватив саудівського принца

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Сенат США проголосував за припинення військової допомоги Саудівській Аравії в конфлікті в Ємені через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. У резолюції, прийнятій законодавцями, вина за вбивство покладається на спадкоємного принца королівства Мохаммеда бін Салмана.

Ще один документ закликає президента США вивести війська з Ємену.

56 сенаторів проголосували за резолюцію щодо Ємену, 41 виступив проти. Це перший випадок в історії, коли будь-яка з палат американського парламенту приймає резолюцію про відкликання Збройних сил США із зони конфлікту.

Резолюція має рекомендаційний характер і президент може її заблокувати. Дональд Трамп говорив, що збирається накласти на неї вето.

Документ навряд чи затвердить палата представників конгресу США. З огляду на це, спостерігачі називають його "символічним протестом" проти позиції Трампа.

Відразу після цієї резолюції одноголосно прийняли ще одну, в якій сенатори поклали відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі на принца Саудівської Аравії та закликали владу королівства покарати винних.

Що ухвалили сенатори?

Резолюція щодо єменського конфлікту закликає президента вивести всі військові сили США, які беруть участь у ньому, крім тих, які борються безпосередньо з радикальними ісламістами.

Автори документу - група сенаторів, в яку входять представники обох американських партій.

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Резолюція щодо вбивства Хашоггі, за словами сенаторів, містить досить жорсткі формулювання.

"Сенат США одноголосно заявив, що спадкоємний принц Мухаммед бін Салман несе відповідальність за вбивство Джамаля Хашоггі. Це сильна заява. Я сподіваюся, вона говорить про наші цінності", - сказав голова комітету з міжнародних відносин Боб Коркер.

Позиція сенату йде проти політики президента Трампа щодо королівства: Білий дім не прийняв висновки ЦРУ, що журналіста могли вбити за наказом принца Мохаммеда.

Незалежний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс назвав прийняття резолюції історичним моментом.

"Сьогодні ми говоримо деспотичному режиму Саудівської Аравії, що не братимемо участі в його військових авантюрах", - сказав сенатор.

Сандерс, один з авторів документа, сподівається, що він зможе пройти палату представників конгресу після того, як контроль над нею, згідно з результатами недавніх виборів, у січні наступного року перейде до демократів.

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Білий дім виступав проти прийняття резолюції, заявляючи, що відносини з Саудівською Аравією вкрай важливі для протистояння загрозі від Ірану.

Також адміністрація Трампа підкреслює важливість економічних зв'язків США з королівством.

Що сказали в ЦРУ

Питання вбивства журналіста і відповідальності за нього саудівської влади почали активно обговорювати після того, як глава ЦРУ Джина Гаспел минулого тижня розповіла членам сенатського комітету з міжнародних відносин все, що відомо її управлінню про вбивство.

Сама доповідь пройшла в закритому режимі. Про її зміст можна судити тільки з висловлювань самих сенаторів після зустрічі з Гаспел і її командою.

ЦРУ заявляло, що принц Мохаммед переписувався з лідером групи, яка вбила і розчленувала Хашоггі. Судячи з усього, Гаспел вдалося переконати в цьому сенаторів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Ліндсі Грем назвав члена саудівської королівської родини "руйнівною силою", "божевільним" і "небезпечним"

"Потрібно свідомо ігнорувати факти, аби не прийти до висновку, що все це організували та влаштували люди, які знаходяться в підпорядкуванні принца Салмана", - прокоментував заяви глави ЦРУ республіканець Ліндсі Грем, який в минулому не раз підтримував ініціативи Трампа.

Грем тоді додав, що не може підтримувати продаж зброї Саудівській Аравії і її участь у війні в Ємені, поки принц Салман залишається при владі.

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