Брекзит: Євросоюз відмовився переглядати угоду

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Лідери Європейського Союзу на саміті у Брюсселі заявили, що угода про вихід Британії зі складу ЄС "не відкрита для перегляду", попри прохання Терези Мей.

Вона хотіла юридичних гарантій того, що умови відкритості кордону між Північною Ірландією та Ірландською Республікою, незалежно від наявності чи відсутності угоди про "брекзит", будуть тимчасовими.

Такі гарантії мали б допомогти їй провести проект угоди через парламент, після того, як пані Мей, побоюючись поразки, відклала голосування у британському парламенті, яке було заплановане на вівторок.

Прем'єр-міністр заявила, що угода опиниться "під загрозою", якщо не вдасться розвіяти сумніви депутатів.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що в угоду можна внести роз'яснення, але не змінити її.

Він закликав Велику Британію більш чітко викласти, що вона хоче, додавши, що комісія 19 грудня опублікує інформацію про підготовку до варіанту "брекзиту" без угоди.

Image caption Мей хотіла отримати гарантії, що дія митних правил ЄС в Північній Ірландії буде тимчасовою

Пані Мей повернулася в Брюссель на саміт з лідерами ЄС у четвер, після того як спочатку відклала голосування щодо проекту угоди про "брекзит", а потім виграла голосування щодо довіри їй як прем'єру та лідеру Консервативної партії.

Вона пообіцяла дослухатись до занепокоєння 37% депутатів Торі, які голосували проти неї, і сподівалася "зняти" їхні занепокоєння з питання кордону в Ірландії.

Ірландське питання

У проекті угоді про умови "брекзиту" говориться, що якщо сторони не досягнуть інших домовленостей, то на всій території Сполученого Королівства будуть діяти митні правила ЄС, а в Північній Ірландії - й інші європейські норми.

Критики кажуть, що такі умови угоди, обмежать можливості Британії укладати торговельні угоди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так зараз виглядає кордон між Північною Ірландією та Ірландією

Консервативні депутати вимагали внести зміни, згідно з якими, визначити, що такий режим не може тривати вічно, і Британія зможе самостійно розірвати цей пункт.

На саміті пані Мей хотіла отримати юридичні гарантії того, що дані умови, якщо їх застосують, будуть тимчасовими.

Політичний редактор BBC Лора Куенсберг вважає, що в Брюсселі були більше зацікавлені в тому, чи можуть вони погодити "дату початку" майбутніх торговельних відносин між Великою Британією та ЄС після "брекзиту".

Австрійський канцлер Себастіан Курц допустив, що в січні відбудеться спеціальний саміт по "брекзит" для узгодження "додаткових гарантій".

Але ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар заявив, що, хоча ЄС прагне "допомогти", проте деякі пропозиції, які Британія висунула, були "складними" та застеріг, що "одностороннього рішення" стосовно кордону на острові не може бути.

Офіс британського прем'єра підтвердив, що депутати повернуться до розгляду питання угоди "якомога раніше в січні".

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