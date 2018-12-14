Томос, "ДНР" і тиск спецслужб: як Кирило пов'язав це в листі до ООН

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Патріарх Московський Кирило надіслав листи генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, Папі Римському Франциску, а також канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону з проханням захистити вірян та єпископат УПЦ МП від "тиску і гонінь".

"Втручання керівників світської української держави в церковні справи набуло характеру грубого тиску на єпископат і кліриків Української православної церкви, що дозволяє говорити про початок повномасштабних гонінь", - цитує лист патріарха відділ зовнішньоцерковних зв'язків Російської православної церкви на своєму сайті.

Кирило вважає, що "приводом для такого тиску послужила відмова українського православного єпископату брати участь" в об'єднавчому соборі 15 грудня.

За його словами, на соборі УПЦ Московського патріархату "мають замінити на якусь нову релігійну організацію, яку створює президент України Петро Порошенко спільно з патріархом Константинопольським Варфоломієм".

Московський патріарх зазначає, що ієрархів УПЦ МП "викликають на "бесіди" і допити до Служби безпеки, затримують під різними приводами, в тому числі при перетині державного кордону України, і піддають принизливим обшукам".

Прикладом таких дій він вважає те, що 9 грудня 2018 року українські спецслужби не пропустили через лінію розмежування з "ДНР" митрополита Донецького Іларіона (Шукала).

"Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію країни громадянину України митрополиту Донецькому Іларіону, заявивши про "особливе розпорядження з Києва", - написав патріарх Московський.

З точки зору України та міжнародної спільноти, лінія розмежування між підконтрольними Києву територіями та так званими "ДНР" і "ЛНР" не є державним кордоном.

Такої ж позиції дотримується й офіційна російська влада, яка вважає конфлікт на Донбасі внутрішньоукраїнським.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Московський патріарх вважає, що "гоніння" пов'язані з відмовою УПЦ МП взяти участь у об'єднавчому соборі

Патріарх закликав світову спільноту "докласти всіх зусиль для того, аби захистити єпископат, духовенство та вірян Української православної церкви від дискримінації та тиску з боку української влади".

Що відбувається?

УПЦ Московського патріархату неодноразово скаржилась на утиски з боку українських спецслужб, обшуки й виклики на допити.

Наприкінці листопада силовики провели обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври - митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла (Лебідя).

3 грудня СБУ провела обшуки у Житомирській та Овруцькій єпархіях УПЦ МП, а також київському видавництві, де друкували на замовлення УПЦ МП.

Обшуки проводились у межах кримінального провадження за статтею про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

За кілька днів понад десяток священиків УПЦ МП в Рівненській області викликали на допит у межах іншого провадження - щодо державної зради та порушення рівноправності громадян.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У листопаді провели обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла

13 грудня СБУ заявила, що настоятель Києво-Печерської Лаври мав також виступити координатором акцій проти автокефалії і створення помісної церкви.

9 грудня правоохоронці не пропустили через лінію розмежування з "ДНР" митрополита Донецького Іларіона (Шукала).

У Держприкордонслужбі ВВС News Україна повідомили, що причиною недопуску митрополита Іларіона на підконтрольну уряду територію є рішення СБУ.

ВВС News Україна намагалась отримати коментар щодо цього в СБУ. Згодом у службі презентували спеціальний буклет, в якому розповіли про співпрацю бойовиків "ДНР" зі священиками Московського патріархату на Донбасі.

Як стверджують в УПЦ МП, силовики не вказали "об'єктивних причин" та анулювали право митрополита Іларіона перетинати лінію розмежування. Церковному ієрарху представники СБУ пояснили, що таким було "особливе розпорядження з Києва".

Об'єднавчий собор

Все це відбувається на фоні підготовки до проведення в Києві об'єднавчого собору 15 грудня, в якому підпорядкована Москві церква участі брати не хоче.

Керівництво УПЦ МП стверджує, що дії силовиків - примус до участі у створенні нової церкви.

Натомість спецслужби кажуть, що розслідують справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі, а також можливої державної зради.

Участь ієрархів УПЦ МП в об'єднавчому соборі є надзвичайно важливою для легітимації помісної церкви для світового православ'я.

Про свій намір взяти участь у створенні нової церкви донедавна відкрито висловлювались кілька ієрархів УПЦ МП. За даними співрозмовників ВВС, ще кілька десятків єпископів розглядали таку можливість.

Наразі важко сказати, скільки представників цієї церкви прийде на об'єднавчий собор. Чим більше їх буде, тим більше вони впливатимуть на ухвалення рішень та обрання предстоятеля церкви.

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