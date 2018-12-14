Копирайт изображения Getty Images Image caption Мігранти, які прибувають на кордон Мексики зі США, говорять, що рятуються від переслідувань, бідності та насильства

Семирічна дівчинка із Гватемали, яка незаконно перетнула американський кордон разом із батьком, померла за кілька годин після того, як її взяли під варту. Про це повідомляють американські ЗМІ.

Дівчинка, яка прибула до США минулого тижня у складі групи мігрантів, померла від зневоднення та шоку, повідомляє The Washington Post.

Інформаційне агентство AP цитує посадових осіб на кордоні, які кажуть, що вона не їла та не пила протягом кількох днів.

Тисячі мігрантів прибули з Центральної Америки до кордону із США.

Мігранти говорять, що тікають від переслідувань, бідності та насильства у Гватемалі, Гондурасі та Сальвадорі.

Багато хто з них хоче влаштувати своє життя у США, попри застереження американських чиновників. Останні попереджають, що кожного, хто нелегально в'їжджає до країни, арештують, висунуть обвинувачення та депортують.

Американські чиновники поки що не зробили офіційної заяви про смерть дівчини.

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У четвер Washington Post повідомили, що після того, як минулими вихідними дівчинку затримали разом з батьком, у неї почалися судоми, її відправили гелікоптером до дитячої лікарні в Ель-Пасо.

Менше ніж за 24 годин після того, як її прийняли, у неї стався серцевий напад, повідомляє газета, посилаючись на служби митного та прикордонного контролю США.

Напруга на американсько-мексиканському кордоні зростає останні кілька тижнів, з того моменту, як туди прибули майже 7 500 мігрантів.

Минулого місяця американські прикордонники застосували проти натовпу мігрантів, серед яких було багато дітей, сльозогінний газ.

Прикордонники заявили, що мігранти кидали каміння.

Проте критики звинуватили адміністрацію Трампа у драконівській реакції, а Мексика вимагає розслідувати інцидент.

Мігранти подорожують великими групами, які отримали назву "каравани". Серед них багато родин з дітьми.

Дональд Трамп пообіцяв, що кожен з мігрантів залишиться на мексиканському боці кордону допоки суд не вирішить їхню справу, а це означає, що деякі люди чекатимуть дуже довго.

Вони проводять час у тимчасових притулках у мексиканському прикордонному місті Тіхуана та у Мексикалі.

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