Об'єднавчий собор у Києві: хто збирається і що мають вирішити

Image caption Софія Київська готується до прийому об'єднавчого собору

15 грудня у Києві відбудеться об'єднавчий собор, на якому мають утворити майбутню помісну православну українську церкву.

Зібрання проходитиме у Києві у Софійському соборі на чолі зі спеціальним посланцем Вселенського патріарха митрополитом Галльським Еммануїлом. На зібранні також будуть присутні екзархи Константинополя в Україні архієпископ Даниїл та єпископ Іларіон, а також ще кілька представників Вселенського патріархату.

Об'єднавчий собор має розпочатись о 10:00.

Президент України Петро Порошенко також буде присутнім під час собору.

Об'єднавчий собор має фактично створити нову церкву, схвалити статут її функціонування та обрати її предстоятеля.

Обраний предстоятель ще має поїхати до Константинополя і під час співслужіння з Вселенським патріархом отримати томос про автокефалію.

Очікується, що у разі успішного проведення собору та обрання предстоятеля вручення томосу відбудеться 6 січня 2019 року.

Після цього вже можна буде говорити про остаточне створення Автокефальної православної церкви в Україні.

Хто братиме участь

Представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл (Адамакіс) буде головувати на соборі.

Запрошення взяти участь в об'єднавчому соборі від Вселенського патріархату отримали всі архієреї Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Митрополит Еммануїл та екзархи вже провели службу в Андріївській церкві - ставропігії Вселенського патріархату

Очікується, що у соборі братимуть участь понад 40 ієрархів УПЦ КП, 14 - УАПЦ та певна частина УПЦ МП - від кількох людей до кількох десятків.

11 жовтня 2018 року рішенням синоду Вселенського патріархату відновлений канонічний статус усіх православних ієрархів, які є на території України.

Вселенський патріарх у своєму запрошенні також вказав, що участь у соборі також можуть взяти миряни, священики та монахи.

Кожен із запрошених ієрархів церков зможе взяти з собою ще двох людей - одного священика та одного монаха чи мирянина.

Що мають ухвалити

На соборі спершу мають ухвалити ключовий документ для функціонування майбутньої церкви - регламент роботи і статут.

Проект статуту майбутньої української церкви синод Вселенського патріархату схвалив 29 листопада 2018 року.

Митрополит Еммануїл Галльський привіз документ до України і протягом останніх днів представники українських церков намагались узгодити компромісні формулювання.

Вже зараз відомо, що майбутня помісна православна церква не матиме патріаршого статусу і її має очолити митрополит.

Після затвердження статуту учасники собору мають обрати предстоятеля майбутньої церкви.

Наразі важко прогнозувати, хто може очолити нову церкву.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Патріарх Філарет - ключова фігура об'єднавчого собору

Математичну більшість на соборі матиме УПЦ КП, проте точно не відомо, чи патріарх Філарет відмовиться балотуватись на посаду керівника церкви, і чи підтримає собор когось з представників УПЦ КП.

Перед собором в УПЦ КП не виключали, що Філарет поступиться місцем, щоб предстоятелем стала кандидатура, на яку вкаже патріарх.

13 грудня архієрейський собор УПЦ КП вирішив, що церква визначилась з узгодженим кандидатом від себе на посаду предстоятеля, але цю людину не назвали.

Серед потенційних кандидатів у предстоятелі оглядачі найчастіше називають представників УПЦ КП митрополита Переяславського і Білоцерківського й одночасно патріаршого намісника Епіфанія та митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Хоча від собору можна чекати й інших менш прогнозованих кадрових рішень.

Як обиратимуть предстоятеля

Кожен український ієрарх, незалежно від церкви, яку представляє, матиме можливість взяти з собою на собор ще двох людей з правом право голосу.

Кожен учасник собору зможе запропонувати свою кандидатуру на посаду предстоятеля, але себе висувати не можна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Варфоломій має вручити томос щодо автокефалії, якщо собор відбудеться належним чином

Голосування проходитиме у таємному режимі.

Спочатку голосуватимуть всі разом - ієрархи, запрошені ними миряни, клірики та монахи, - і з усіх кандидатів визначать трьох головних.

Три кандидатури включать у бюлетень і після цього тільки архієреї обиратимуть предстоятеля з-поміж трьох фіналістів.

За оптимістичними прогнозами, об'єднавчий собор може тривати всього один день і його учасники зуміють ухвалити всі потрібні рішення. Проте не виключено, що зібрання може розтягнутись і на триваліший час.

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