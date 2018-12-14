Image caption Переможці Книги року ВВС-2018

ВВС News Україна оголосила переможців премії Книга року ВВС-2018, представленої в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Книгою року-2018 став роман Юрія Андруховича "Коханці юстиції", переможцем у номінації Дитяча книга року ВВС-2018 журі обрало книгу Сашка Дерманського "Мері", у новій номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2018 перемогла збірка Андрія Бондаря "Церебро".

Юрій Андрухович, Сашко Дерманський та Андрій Бондар отримають винагороду £1000 у гривневому еквіваленті кожна.

Видавці книг-переможців - Meridian Czernowitz (Чернівці), А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (Київ) та Видавництво Старого Лева (Львів) - матимуть право використовувати логотипи Книги року ВВС у своїх наступних виданнях.

Говорячи про книгу-переможця в номінації Книга року ВВС-2018, головний редактор BBC News Україна Ніна Кур'ята зазначила: "Роман Юрія Андруховича - про людей у неймовірно складних, часто трагічних ситуаціях. Ці бунтівники та ідеалісти хочуть по-своєму усправедливити недосконалий світ. Особлива принадність тексту в поєднанні історичного антуражу, навіть документальних свідчень - з містикою й легендою. Історія й сучасність нагадують про відносність істини, але й про необхідність її шукати".

Цього року ВВС News Україна оголосила нову номінацію у щорічному конкурсі Книга року ВВС - Есеїстика. Випусковий редактор BBC News Україна та координатор конкурсу Марта Шокало прокоментувала книгу-переможця "Церебро" Андрія Бондаря: "Цей письменник пише про речі звичайні, щоденні, побутові. Втім, у його словах вони набувають зовсім інших значень. І важко зрозуміти, де та межа - між реальністю і його вигадкою. Оповідач часто потрапляє в ситуації курйозні, трагікомічні. Виручає завжди філософська іронія. І навіть безнадійна пригода в руках Бондаря може стати чудовим літературним сюжетом".

З 2012 року, коли з'явилася номінація Дитяча книга року ВВС, премія проводиться у партнерстві з Культурною програмою ЄБРР.

Керуючий директор ЄБРР із внутрішніх і зовнішніх зв'язків Джонатан Чарльз зазначив: "Ми раді, що цьогорічна дитяча книга-переможець - про командну роботу, любов і надію. Сучасна казка "Мері" Сашка Дерманського розповідає нам, як справжня дружба - навіть з конем чи водяним демоном - і справжня мужність можуть допомогти нам стати тим, ким ми завжди мали бути, і відновити наш вкрадений голос".

Премії "Читач року-2018" отримали Ольга Крамарь за рецензію на книгу Юрія Андруховича "Коханці юстиції" та Марина Марченко за рецензію на книгу Андрія Куркова "Сірі бджоли". Обидві переможниці отримають у подарунок від ВВС News Україна електронні книги.

До журі премії Книга року ВВС-2018 увійшли:

•Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

•Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

•Віталій Жежера, письменник, журналіст

•Тарас Лютий, філософ, письменник

•Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР

•Марта Шокало, випусковий редактор ВВС News Україна, координатор конкурсу

Список переможців минулих років:

2017 - Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки", Анна Коршунова "Комп і компанія".

2016 - Таня Малярчук "Забуття", Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві"

2015 - Василь Махно "Дім у Бейтінг Голлов", Андрій Бачинський "140 децибелів тиші"

2014 - Софія Андрухович "Фелікс Австрія", Катя Штанко "Дракони, вперед!"

2013 - Ярослав Мельник "Далекий простір", Мар'яна і Тарас Прохасько "Хто зробить сніг"

2012 - Юрій Винничук "Танго смерті", Леся Воронина "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів"

2011 - Володимир Рутківський "Сині води"

2010 - Сергій Жадан "Ворошиловград"

2009 - Іздрик "ТАКЕ"

2008 - Люко Дашвар "Молоко з кров'ю"

2007 - Володимир Діброва "Андріївський узвіз"

2006 - Сергій Жадан "Капітал"

2005 - Юрій Винничук "Весняні ігри в осінніх садах"