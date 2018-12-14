Лист до Санта Клауса знайшли через 120 років

Image caption Лист Санта Клаусу написали у 1898 році

У Великій Британії знайшли лист, який дитина написала Санта Клаусу 120 років тому.

Лист написала п'ятирічна дівчинка Марджорі з міста Істборн на півдні Англії.

Вона попросила принести їй в подарунок іграшкових качок і курчат, панчохи, стрічку і м'ячик для її улюбленої кішки Кіттікінс.

Лист датовано 2 грудня 1898 року. Він пролежав понад століття в книзі. Його знайшли, коли книгу здали в магазин, що займається благодійністю.

Тепер його виставили у вітрині іграшкового магазину в місті Кентербері.

Лілі Бірчелл, чий батько виявив лист, сказала, що хотіла б знайти нащадків родини Марджорі і повернути їм лист.

Лілі, яка працює в книжковому магазині, вважає, що це був би чудовий подарунок на Різдво.

Image caption У листі, написаному 2 грудня 1898, Марджорі просить Санта Клауса надіслати їй іграшки для себе і улюбленої кішки

Проблема в тому, що про маленьку Марджорі невідомо нічого, крім того, що жила вона на вулиці Еніс-роуд в Істборні.

Лілі з батьком спробували знайти інформацію про жителів цієї вулиці, але, схоже, ця частина міста зазнала бомбардувань під час війни і її повністю перебудували.

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