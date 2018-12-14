Косметичні "маски Кім Чен Ина" викликали обурення та дебати у Південній Кореї
Косметична маска з зображенням лідера КНДР Кім Чен Ина на етикетці викликала обурення та суперечки у Південній Кореї.
Компанія-виробник масок повідомила, що з червня вона продала понад 25 тисяч "зволожуючих ядерних масок єднання".
Проте багато крамниць у Південній Кореї зупинили продаж таких масок через невдоволення клієнтів та занепокоєння щодо законності такої продукції.
У Південній Кореї протизаконним є позитивне ставлення до уряду Північної Кореї, хоча закон цей рідко застосовується.
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Як Північна, так і Південна Корея все ще знаходяться у стані війни, оскільки мирний договір за підсумками Корейської війни 1950-1953 років так і не був укладений. Проте лідери обох країн взяли участь у переговорах в цьому році щодо денуклеаризації півострова.
Кім Чен Ин та його режим були неодноразово піддані критиці з боку ООН за "систематичні, широкомасштабні" порушення прав людини.
"Політичний порядок денний"
Так звані "ядерні маски" були створені південнокорейською компанією 5149, що працює в індустрії косметики та моди.
На етикетках написано, що маска містить мінеральну воду з гори Пектусан. За корейською міфологією, це священний вулкан, місце народження легендарного засновника першої корейської держави Тангуна, який правив у XXIV столітті до нашої ери.
Загалом, дизайнерів 5149 розкритикували за використання північнокорейських символів для просування своїх продуктів.
У своєму інтерв'ю New York Times виконавчий директор 5149 Квак Хьон Чжу заявив, що компанія хотіла появою таких масок відзначити "подію, що трапилися вперше за багато років" - міжкорейські саміти, що відбулися раніше цього року.
Десятки корейців опублікували свої фотографії в соціальних мережах з масками, які коштують приблизно 3,5 американські долари.
Але кілька крамниць прибрали їх з полиць після галасу у місцевих ЗМІ.
"Особисто мені не подобаються продукти, що сприяють певному політичному порядку денному", - повідомила газеті Morning Post Ірен Кім, південнокорейський спеціаліст з догляду за шкірою.
"Кілька років тому Північна Корея була найбільшою загрозою нашій країні ... Кім Чен Ина сприймали як диктатора і тирана, якого б ніщо не зупинило, аби порушити мир у всьому світі, а тепер він став обличчям популярної маски", - додала вона.
Кім Чен Ин керує Північною Кореєю після смерті свого батька Кім Чен Іра у 2011 році.
Комуністичний режим країни був підданий критиці з боку ООН та правозахисних груп за "систематичні, широкомасштабні та грубі порушення прав людини".
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