Новий баг у Facebook: фотографії мільйонів користувачів стали публічними

Копирайт изображения Reuters

У Facebook виявили, що через баг - помилку програмного забезпечення - фотографії приблизно 6,8 мільйона користувачів, зокрема неопубліковані, стали публічними.

У компанії повідомили, що сторонні додатки мали доступ до "більш широкого набору фотографій, ніж звичайно" протягом 12 днів у вересні.

Це останній випадок з серії порушень приватності у соціальній мережі, яка зіткнулася з критикою через скандал з витоком даних до компанії Cambridge Analytica.

Компанія оголосила, що повідомить постраждалих користувачів про витік даних.

"Коли хтось дає дозвіл додатковій програмі на доступ до своїх фотографій на Facebook, зазвичай ми надаємо додаткам доступ лише до фотографій, якими люди діляться у своїй стрічці новин. У цьому випадку баг імовірно надав розробникам доступ до інших фотографій", - повідомила компанія в блозі.

У компанії додали, що збій стосується приблизно 1500 додатків.

Окрім надання розробникам доступу до фотографій у стрічці новин користувача, через баг вони отримали доступ до фотографій, розміщених в Історіях та Marketplace.

Баг також дозволить розробникам додатків побачити фотографії, завантажені людьми, але не розміщені на Facebook, наприклад, якщо вони почали писати повідомлення, але не закінчили його.

Facebook заявив, що буде працювати з зацікавленими розробниками, щоб допомогти їм "видалити фотографії постраждалих користувачів".

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!