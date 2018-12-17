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За 11 місяців 2018 року бойові втрати української армії на Донбасі склали 110 бійців.

Ще 776 військовослужбовців були поранені у боях.

Про це йдеться у відповіді Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України на запит BBC News Україна.

У документі вказується, що це дані станом на 1 грудня 2018 року (коли був отриманий запит).

Водночас, з того часу українська армія на Донбасі мала ще втрати.

Так, наприклад, 15 грудня снайпером супротивника був убитий один військовослужбовець ЗСУ, а 13 грудня від обстрілів загинули двоє десантників 79-ї бригади.

Таким чином, загальні бойові втрати ЗСУ за 2018 рік перевищуватимуть 110 вбитих.

Небойові втрати

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У відповіді ЗСУ також вказується, що небойові безповоротні втрати української армії за 11 місяців цього року майже такі ж, як бойові, - 100 бійців.

Ще 91 військовий був поранений у небойових умовах ("небойові санітарні втрати").

Найбільше порушень перемир'я у ЗСУ фіксували на Маріупольському напрямку (2 тис. 169 обстрілів) та Попаснянському напрямку (964 обстрілів).

Від початку операції Об'єднаних сил 30 квітня 2018 року українська армія взяла під контроль три населені пункти: Південне та Шуми на Донеччині, а також хутір Вільний у Луганській області, додають у відповіді Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ.

Минулого року

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За весь 2017 рік бойові втрати української армії складали 198 бійців.

Ще майже 1300 бійців були поранені у боях.

Останні роки на Донбасі триває так звана "окопна війна", на якій більшість втрат викликані періодичними артилерійськими обстрілами, підривами на мінах, а також "роботою" снайперів. Водночас, трапляються і зіткнення з диверсійно-розвідувальними групами ("війна малих груп").