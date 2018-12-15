Трамп призначив нового голову свого апарату. Його знають під прізвиськом "Мік Ніж"

Копирайт изображения Reuters Image caption Мік Малвейні не приховує своїх консервативних поглядів

Президент США Дональд Трамп призначив Міка Малвейні виконуючим обов'язки голови апарату Білого дому.

Його попередник, генерал Джон Келлі, завершить роботу в кінці цього року, повідомив президент у Twitter.

Там же Трамп назвав 68-річного Келлі "великим патріотом" своєї країни.

При цьому, перебуваючи на посаді глави апарату, генерал Келлі нібито неодноразово позаочі називав президента "ідіотом" і описував його як людину, яку "ні в чому не можна переконати".

Про це стало відомо з книги ветерана журналістських розслідувань Боба Вудворда "Страх: Трамп у Білому домі".

Келлі, щоправда, заперечував, що коли-небудь називав свого начальника "ідіотом".

На початку грудня Трамп оголосив, що генерал залишить свою посаду до кінця року. За даними ЗМІ, до того часу стосунки президента і Келлі зіпсувалися настільки, що вони перестали розмовляти один з одним.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 грудня 2018 р.

Стосовно призначення Малвейні, Дональд Трамп написав, що він "зробив чудову роботу в адміністрації".

"Я з нетерпінням чекаю співпраці з ним на новій посаді, коли ми продовжимо ЗНОВУ РОБИТИ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ", - написав він у Twitter.

Посада голови апарату є однією з найпрестижніших у Вашингтоні. Хоча президент приймає остаточне рішення щодо політики, але голова апарату має значну неформальну владу та вплив, повідомляє кореспондент BBC Ентоні Цурхер з Вашингтона.

Хто такий Мік Малвейні?

Копирайт изображения Getty Images Image caption За час роботи в адміністрації Трампа Малвейні отримав прізвисько "Мік Ніж" за свої регулярні пропозиції урізати ту чи іншу статтю соціальних витрат

Малвейні 51 рік. Він очолює адміністративно-бюджетне управління адміністрації президента США. Цей орган щорічно готує федеральний бюджет перед тим, як він буде представлений в Конгресі, а надалі звітує про виконання документу.

Перейшовши на нову роботу, Малвейні збереже за собою посаду голови адміністративно-бюджетного управління, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

За час роботи в управління чиновник отримав прізвисько "Мік Ніж" за свої регулярні пропозиції урізати ту чи іншу статтю соціальних витрат, зазначає Politico.

Крім того, у 2017 році він оголосив про необхідність припинення безоплатної військової допомоги Україні та ряду інших країн. Ідея Малвейні полягала в заміні прямих субсидій кредитами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саме Малвейні у 2017 році оголосив про необхідність припинення безоплатної військової допомоги Україні та ряду інших країн

Чиновник не приховує своїх консервативних політичних переконань. "Привіт, я божевільний правий!" - представився він свого часу головному економічному раднику Трампа Гері Кону. "Привіт, я Гері", - відповів той.

"Я називаю його Robitussin [американський бренд ліків проти кашлю та застуди]. Неприємний на смак, але корисний", - так Малвейні описав Politico його друг - конгресмен Трей Гоуді.

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