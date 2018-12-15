Фастів: рятувальні роботи на місці вибуху завершили. Відома кількість постраждалих
Унаслідок вибуху та руйнування частини п'ятиповерхового багатоквартирного будинку у Фастові (Київська область) 14 грудня загинули двоє людей, ще одна людина постраждала, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Внаслідок вибуху загинуло двоє та постраждала одна особа", - йдеться у повідомленні на сайті рятувальників.
На сайті поліції Київської області повідомляється, що постраждав чоловік, який випав з п'ятого поверху будинку й отримав травму ноги.
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У повідомленні ДСНС відзначається, що 14 грудня о 09:20 попередньо "у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку (70 квартир, зареєстровано 166 мешканців) стався вибух". При цьому він не призвів до виникнення пожежі.
Вибух зруйнував кутову частину будинку з п'ятого по третій поверхи. З під'їзду будинку евакуювали десять 10 людей.
"О 00:26 15 грудня пошуково-рятувальні роботи та розбирання зруйнованих будівельних конструкцій закінчено", - повідомляють рятувальники.
На 15 грудня заплановане відновлення газопостачання будинку, окрім аварійного під'їзду.
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