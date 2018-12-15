Фастів: рятувальні роботи на місці вибуху завершили. Відома кількість постраждалих

Копирайт изображения dsns.gov.ua

Унаслідок вибуху та руйнування частини п'ятиповерхового багатоквартирного будинку у Фастові (Київська область) 14 грудня загинули двоє людей, ще одна людина постраждала, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок вибуху загинуло двоє та постраждала одна особа", - йдеться у повідомленні на сайті рятувальників.

На сайті поліції Київської області повідомляється, що постраждав чоловік, який випав з п'ятого поверху будинку й отримав травму ноги.

У повідомленні ДСНС відзначається, що 14 грудня о 09:20 попередньо "у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку (70 квартир, зареєстровано 166 мешканців) стався вибух". При цьому він не призвів до виникнення пожежі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Надзвичайна ситуація сталася у Фастові.

Вибух зруйнував кутову частину будинку з п'ятого по третій поверхи. З під'їзду будинку евакуювали десять 10 людей.

"О 00:26 15 грудня пошуково-рятувальні роботи та розбирання зруйнованих будівельних конструкцій закінчено", - повідомляють рятувальники.

На 15 грудня заплановане відновлення газопостачання будинку, окрім аварійного під'їзду.

Копирайт изображения dsns.gov.ua

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.