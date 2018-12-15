На шляху до томосу: у Києві відкрився об'єднавчий церковний собор

У суботу 15 грудня у Софії Київській розпочав роботу собор, на якому мають створити помісну православну церкву в Україні та обрати її предстоятеля.

Українська православна церква Київського патріархату на своєму сайті повідомляє, що собор розпочав свою роботу.

"Перед початком Собору у храмі Малої Софії була відслужена Божественна літургія, після чого відбулась реєстрація учасників Об'єднавчого Собору", - йдеться в повідомленні.

Джерела ВВС News Україна підтвердили початок об'єднавчого собору.

Кореспондент BBC News Україна повідомляє, що президент України Петро Порошенко також присутній на соборі. На територію Софії заїхав і спікер парламенту Андрій Парубій.

За деталями собору слідкуйте у нашому лайві.

Попередньо собор планувалося розпочати о 10:00.

На Софійській площі зібралися тисячі людей, серед яких депутати та члени уряду.

Копирайт изображения cerkva.info Image caption Перед початком собору провели літургію та реєстрацію учасників

Об'єднавчий собор має фактично створити нову церкву, схвалити статут її функціонування та обрати її предстоятеля.

Обраний предстоятель ще має поїхати до Константинополя і під час співслужіння з Вселенським патріархом отримати томос про автокефалію.

Image caption Президент України також прибув на собор

Очікується, що у разі успішного проведення собору та обрання предстоятеля вручення томосу відбудеться 6 січня 2019 року.

Після цього вже можна буде говорити про остаточне створення Автокефальної православної церкви в Україні.

Головувати на соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл (Адамакіс).

Запрошення взяти участь в об'єднавчому соборі від Вселенського патріархату отримали всі архієреї Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату.

Очікується, що у соборі братимуть участь понад 40 ієрархів УПЦ КП, 14 - УАПЦ та певна частина УПЦ МП - від кількох людей до кількох десятків.

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