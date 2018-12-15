Су-27 розбився на Житомирщині: один загиблий

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У Житомирській області під час планового польоту розбився військовий літак Су-27, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Близько 15 години, у ході виконання планових польотів, під час заходу на посадку розбився літак Су-27", - йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

Генштаб зазначив, що "льотчик загинув".

"Обставини та причини події з'ясовуються", - додається в повідомленні.

16 жовтня у Вінницькій області впав український військовий літак Су-27, який брав участь у "ознайомчому польоті з українським колегою" в рамках міжнародних навчань "Чисте небо-2018".

Тоді загинули двоє пілотів: американець та українець.

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