Су-27 розбився на Житомирщині: один загиблий
У Житомирській області під час планового польоту розбився військовий літак Су-27, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Близько 15 години, у ході виконання планових польотів, під час заходу на посадку розбився літак Су-27", - йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.
Генштаб зазначив, що "льотчик загинув".
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"Обставини та причини події з'ясовуються", - додається в повідомленні.
16 жовтня у Вінницькій області впав український військовий літак Су-27, який брав участь у "ознайомчому польоті з українським колегою" в рамках міжнародних навчань "Чисте небо-2018".
Тоді загинули двоє пілотів: американець та українець.
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