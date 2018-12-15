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Міністерство енергетики розробило і оприлюднило проект постанови, яка передбачає збільшення норм споживання газу.

У той таки час Регіональна газова компанія (РГК), яка контролює облгази і газзбути у 16 областях України, розповсюдила заяву, у якій йдеться про те, що Верховний суд відновив норму споживання газу на рівні 9,8 кубів на одну особу за наявності газової плити і централізованого постачання гарячої води.

Згідно із постановою уряду, ухваленою у серпні 2017 року, нині діє єдина норма споживання на одну особу - 3,3 куби на місяць впродовж усього року.

Всі ці норми стосуються споживачів без газових лічильників.

Тепер Міненерго пропонує підвищити норми споживання до 8,8 кубів на одну особу під час опалювального сезону, і 5,8% кубів влітку. У пояснювальній записці до постанови йдеться про те, що відсутність лічильників у майже чверті споживачів (3,3 млн споживачів) і "необґрунтований рівень норм" споживання не спонукає до економії, що призводить до збитків у галузі у понад 2 млрд грн на рік.

При цьому, як нагадує у колонці для "НВ" екс-член НКРЕКП Юрій Голляк, згідно із законом до кінця 2018 року лічильники повинні були мати усі споживачі, і встановлюватися вони мали коштом облгазів, бо їхню вартість було враховано у тарифі. Крім того, зазначає експерт, норми споживання для побутових споживачів є завищеними, - "це може підтвердити будь-який фахівець, що працює на газовому ринку".

Ще один варіант нормативу

Image caption У "Нафтогазі" регулярно подають звіти про борги регіональних газопостачальних підприємств. Окремим рядком у цих звітах згадується РГК

Посилаючись на рішення Верховного суду, який розглядав позов РГК проти уряду, у РГК твердять, що чинний тариф має бути на рівні 9,8 кубів на особу.

"Постановою Верховного суду було скасовано ряд постанов Кабміну, якими знижувалися норми споживання газу. Тепер споживачі, що не мають лічильників, будуть отримувати нарахування відповідно до постанови Кабміну, поновленою Верховним судом", - йдеться у повідомленні РГК.

Саме із урахування такого нормативу і були перераховані платіжки із значними боргами, які клієнти компаній, що входять до РГК, отримали у грудні. Проте, як наголошують в РГК, ці борги не підлягають сплаті, і вказані лише "інформативно".

"Сума перерахунку за минулі періоди наведена в рахунках інформативно і не підлягає сплаті. Наявність цього боргу не є підставою для відключення споживача від постачання газу та для нарахування пені і штрафів", - повідомили у РГК, зазначивши, що далі очікуватимуть врегулювання проблеми з боку уряду.

Тиждень тому прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав до тотальної перевірки обласних газорозподільчих компаній, звинувативши їх у монопольній поведінці.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - заявив тоді прем'єр.

Перед цим "Нафтогаз" повідомив, що облгази і газзбути дезінформують споживачів у платіжках за газ, створюючи штучні борги, а НКРЕКП заборонила операторам газорозподільчої системи проводити донарахування у платіжках за газ.

У жовтня уряд вирішив підняти ціни на газ для населення на 23,5%.

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