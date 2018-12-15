З'їзд розколотого "Опоблоку" висуватиме Вілкула в президенти

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Опоблок" хоче висунути Олександра Вілкула своїм кандидатом на президентські вибори

"Опозиційний блок" повів з'їзд у закритому режимі, на якому визначився із кандидатом на президентські вибори.

Крім того, на ньому, за повідомленнями ЗМІ, обрано нового голову Політради, яким став Борис Колесников, і внесено кілька змін до статуту партії.

Партія висуне кандидатом у президенти Олександра Вілкула, який під час з'їзду назвав кілька першочергових завдань партії:

"Перша - відновлення миру. Друга - дати достойну роботу і достойну зарплату українцям тут, на їхній Батьківщині. Шлях України - це не є шлях постійної війни. Наш шлях - це позаблокова нейтральна держава, гарантом безпеки якої є наша сильна армія".

Про це Олександр Вілкул повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Моя мета, наша мета - зробити так, щоб наша партія була першою в країні і привела її до успіху. І нам це до снаги... "Опозиційний блок" - це партія українського національного прагматизму", - заявив пан Вілкул.

З'їзд проходив невдовзі після розколу у партії.

Проте новообраний голова Політради партії Борис Колесников заявив, що в "Опоблоці" "жодного розколу немає".

Проте на сторінці "Опозиційного блоку" у Facebook оприлюднена заява із інформацією про судовий припис, яким, буцімто, заборонено вносити зміни у керівні органи партії та установчі документи.

Крім того, там же міститься інформація про те, як Юрій Бойко разом із соратниками у суботу "прийшли помолитися до Печерської Лаври як прості миряни, прості віряни".

9 листопада співголова "Опозиційного блоку" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко та позафракційний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабіновіч підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя".

Водночас другий співголова "Опозиційного блоку" Борис Колесников заявив, що партія не уповноважувала Юрія Бойка до подібних кроків.

20 листопада фракція "Опозиційного блоку" вирішила виключити Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна зі свого складу.

Перед з'їздом партії, призначеним на 15 грудня, Борис Колесников заявляв, що його делегати, зокрема, розглянуть і дії виключених із фракції депутатів.

"Вони публічно заявляють про те, що вони вже не в "Опоблоці", вони вже в "Опозиційній платформі - За життя". А тепер кажуть: Ой, ми передумали, ще й з'їзд нам не подобається... Пішли, значить пішли. Найближчий з'їзд дасть оцінку цьому процесу".