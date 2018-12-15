Image caption Люди, які чекали на Софійській площі результатів собору весь день, ходили грітися в пункти обігріву

Користувачі соцмереж називають створення помісної православної церкви України великою історичною подією та наступною великою перемогою після підписання Угоди про асоціацію з ЄС та отримання безвізового режиму.

Багато хто також пише про історичність цієї події.

"Томос - наш! Церква є! Дякуємо Вселенському Патріарху Варфоломію, патріарху Філарету, митрополит у Макарію, всім святим отцям, причетним до створення Автокефалії. За неї молилися і гинули в сталінських таборах тисячі українських священників. Ми чекали Помісної Церкви сторіччя , тож сьогодні кілька годин на морозі- це щасливе очікування!", - пише перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

"Є предстоятель. Є наша церква. Усіх вітаю", - написав Василь Яблонський, один із керівників Національного інституту стратегічних досліджень.

"Петро Порошенко тільки-но відіграв назад рішення 1686 р. Івана Самойловича. Часи міняються ", - каже історик Сергій Плохій.

"Ми ще геть і не розуміємо наскільки важлива подія відбулася сьогодні. Минуть десятиріччя і нащадків взагалі не цікавитиме, які в нас сьогодні тарифи і який курс долара.

Натомість - вони знатимуть. Того дня українська православна церква стала незалежною від Москви.

Православ'я в Україні стало українським", - вважає Олександр Таранишин.

Про історичність та важливість події пишуть не лише історики, не лише українці, і не лише православні.

"МИ ЗМОГЛИ.

Я, атеїст за переконанням, наполовину українець - наполовину єврей, сиджу наразі за 8 тис км від Києва та зі сльозами на очах не можу відірвати погляду від виступу Президента на Софійській площі.

Ми не свідки історії, ми її творці. Об`єднана Українська Церква - то справа не лише вірян, то справа існування держави, нації та кожного з нас", - не стримує емоцій Oleg Sharp із Флориди.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Об'єднавчий собор, на якому утворили помісну православну українську церкву, відбувався у Софійському соборі, збудованому київським князем Ярославом Мудрим у ХI сторіччі

Роль патріарха

Користувачі також відзначають роль у цьому процесі патріарха Філарета, який, за словами предстоятеля нової української церкви, митрополита Епіфанія, продовжить почесно допомагати розбудовувати єдину помісну православну церкву в Україні.

"Я бачу палаюче зарево з північного сходу!)

Великий сьогодні день. Величезна подяка всім. Насамперед президенту Порошенку, справді. Це наступна велика перемога після асоціації і безвізу.

А особливий респект і повага - патріархату Філарету. Без його мудрості цього всього не було б", - написав журналіст Дмитро Лиховій.

"Колись, багато років тому, я був на інтерв'ю у Патріарха Філарета. Вже прощаючись, він сказав - не помру, поки не буде Єдиної української церкви. Тоді це видавалося красивими словами, сьогодні Церква створена. Материки зрушились! Він дуже крутий!" - пише фотограф Владислав Мусієнко.

"В цю мить треба сказати про людину, яка пронесла ідею української помісної Церкви буквально на собі. ... Патріарх Філарет назавжди залишиться в історії творцем відродженої Української Церкви та великим українцем", - пише депутат Андрій Іллєнко.

Що пишуть про митрополита Епіфанія

Багато хто цікавиться подробицями біографії нового митрополита Епіфанія.

"Епіфаній - грецьке ім'я, що означає "явління", "об'явлення", - пише політичний аналітик Володимир Горбач.

Священник Констянтин Холодов розповідає про митрополита Епіфанія.

"Митрополит Епіфаній керує нашою єпархію понад 5 років. За цей час ми полюбили його. Одна з рис, яка в ньому вирізняється найбільше - людяність.

Один з перших кинувся допомагати війську. Перший гуманітарний вантаж зібраний на парафіях Київської області - був зібраний з ініціативи митрополита Епіфанія. Саме він, як керуючий архієрей, благословив мене на капеланське служіння.

Саме він благословив нас бути присутніми на Майдані у найважчі часи..."

Основні віхи біографії Епіфанія пригадує і журналістка Тата Вороніна.

"Епіфаній входить до найближчого оточення Філарета, він — фактично десниця чинного патріарха УПЦ КП",- додає вона.

Інші зауважують молодий вік предстоятеля.

"Старість - це коли глава церкви твоєї держави молодший за тебе на кілька років ))", - жартує Rus Belkin.

Альтернативні думки

Копирайт изображения UNIAN Image caption Декому зібрання біля Софійського собору нагадувало політичний мітинг

А от екс-міністру юстиції часів президента Віктора Януковича Олені Лукаш сьогодній церковний собор нагадав панахиду.

"Урочиста дорога у потойбічний світ. В оточенні бюджетників і силовиків. Треш. Без ікон, але з прапорами...своїм шляхом...не цокаючись..."

Натомість блогеру Максу Бужанському собор нагадує давнішні події:

"Собор Петра Олексійовича здорово нагадує весілля Маргарити Валуа з Генріхом Наваррским, зразка 1572 року.

Наречена ніяк не могла сказати Так, Король підбадьорив запотиличником.

Правда, закінчилося сумно".

Свою сюжетну лінію набирає вже і обговорення допусу російського опозиційного політика Олексія Навального, який також пише про історичність події, але під іншим кутом:

"Сьогодні відбудеться подія історичного масштабу. Розкол. Собор в Києві завершить створення Помісної церкви в Україні. РПЦ втратить до половини "живих" парафій.

Те, що створювалося сотні років було зруйновано Путіним і його ідіотами за чотири роки. Путін - ворог російського світу".

"Читайте, українці, читайте. Всі, хто бекає про те, що "не всі там такі". Це їх майбутній ліберальний фюрер. Нової прекрасної Росії майбутнього. Для якого ви - просто розкольники. Живі парафії РПЦ", - відповів російський журналіст Аркадій Бабченко, який нині мешкає в Україні.

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