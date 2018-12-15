Обраний предстоятелем Епіфаній кличе всіх у новостворену помісну православну церкву
Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко), якого об'єднавчий собор 15 грудня обрав головою автокефальної помісної православної церкви України, закликав ієрархів і вірян приєднатись до нової церкви.
"Я б хотів закликати всіх наших співбратів, архієреїв, всіх вірних до новоствореної єдиної української православної церкви. Двері нашої церкви відкриті для всіх", - сказав митрополит на Софійській площі після завершення собору.
Він додав, що "попереду ще багато роботи".
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"Передусім ми повинні завершити цю справу єднання українського православ'я, плекати нашу українську богословську освіту і науку, молитись про припинення війни й запанування в Україні справедливого миру", - сказав новообраний предстоятель церкви.
"Цей день увійде, або уже увійшов в історію України, як священний день, день створення автокефальної помісної православної церкви України. День остаточного здобуття нашої української незалежності від Росії", - заявив президент України Петро Порошенко.
На соборі він був присутній у якості гостя і сидів у президії.
Пан Порошенко додав, що "помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, собор і всі ієрархи Української автокефальної православної церкви, група єпископів Української православної церкви Московського патріархату заснували об'єднану Українську церкву".
Обраний предстоятель ще має поїхати до Константинополя і під час співслужіння з Вселенським патріархом Варфоломієм отримати томос про автокефалію.
Під час виступу президент зазначив, що обраний голова церкви "разом з українським президентом поїде в Константинополь на початку січня й отримає довгоочікуваний томос".
Очікується, що вручення томосу відбудеться 6 січня 2019 року.
Після цього вже можна буде говорити про остаточне створення Автокефальної православної церкви в Україні.
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