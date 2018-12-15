Обраний предстоятелем Епіфаній кличе всіх у новостворену помісну православну церкву

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Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (Сергій Думенко), якого об'єднавчий собор 15 грудня обрав головою автокефальної помісної православної церкви України, закликав ієрархів і вірян приєднатись до нової церкви.

"Я б хотів закликати всіх наших співбратів, архієреїв, всіх вірних до новоствореної єдиної української православної церкви. Двері нашої церкви відкриті для всіх", - сказав митрополит на Софійській площі після завершення собору.

Він додав, що "попереду ще багато роботи".

"Передусім ми повинні завершити цю справу єднання українського православ'я, плекати нашу українську богословську освіту і науку, молитись про припинення війни й запанування в Україні справедливого миру", - сказав новообраний предстоятель церкви.

"Цей день увійде, або уже увійшов в історію України, як священний день, день створення автокефальної помісної православної церкви України. День остаточного здобуття нашої української незалежності від Росії", - заявив президент України Петро Порошенко.

На соборі він був присутній у якості гостя і сидів у президії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент Петро Порошенко, митрополит Епіфаній та голова собору представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл

Пан Порошенко додав, що "помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, собор і всі ієрархи Української автокефальної православної церкви, група єпископів Української православної церкви Московського патріархату заснували об'єднану Українську церкву".

Обраний предстоятель ще має поїхати до Константинополя і під час співслужіння з Вселенським патріархом Варфоломієм отримати томос про автокефалію.

Під час виступу президент зазначив, що обраний голова церкви "разом з українським президентом поїде в Константинополь на початку січня й отримає довгоочікуваний томос".

Очікується, що вручення томосу відбудеться 6 січня 2019 року.

Після цього вже можна буде говорити про остаточне створення Автокефальної православної церкви в Україні.

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