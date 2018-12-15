Вселенський патріарх привітав Епіфанія з обранням і благословив

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вселенський патріарх привітав Епіфанія з обранням

Вселенський патріарх Варфоломій у телефонній розмові з новообраним митрополитом Київським Епіфанієм привітав його з обранням та благословив, повідомили два джерела ВВС.

"Деякий час тому Епіфаній подзвонив до Варфоломія повідомити про обрання і попросив благословення, той його благословив і привітав", - розповів співрозмовник.

Це може означати, що Вселенський патріархат визнає об'єднавчий собор, який відбувся в столиці України.

15 грудня об'єднавчий собор у Києві обрав предстоятелем помісної православної церкви в Україні митрополита колишньої УПЦ КП Епіфанія. Цього ж дня єпископи затвердили статут нової церкви.

Копирайт изображения VIDOMOSTI.KIEV.UA Image caption Епіфаній - новообраний митрополит Київський

У соборі взяли участь практично всі ієрархи колишніх УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та двоє єпископів УПЦ Московського патріархату.

Наступним кроком для остаточного формування автокефальної православної церкви в Україні стане співслужіння Епіфанія з Вселенським патріархом та отримання томосу про автокефалію.

За попередньою інформацією, це має статись 6 січня 2019 року.

Детально про персону предстоятеля української помісної церкви читайте тут.

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