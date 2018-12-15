Вселенський патріарх привітав Епіфанія з обранням і благословив
Вселенський патріарх Варфоломій у телефонній розмові з новообраним митрополитом Київським Епіфанієм привітав його з обранням та благословив, повідомили два джерела ВВС.
"Деякий час тому Епіфаній подзвонив до Варфоломія повідомити про обрання і попросив благословення, той його благословив і привітав", - розповів співрозмовник.
Це може означати, що Вселенський патріархат визнає об'єднавчий собор, який відбувся в столиці України.
- Хто такий митрополит Епіфаній, який очолив церкву та отримає томос
- Обраний предстоятелем Епіфаній кличе всіх у новостворену помісну православну церкву
- Чия Україна: тисяча років боротьби за православний Київ
- Томос голові помісної церкви вручать 6 січня - УПЦ КП
15 грудня об'єднавчий собор у Києві обрав предстоятелем помісної православної церкви в Україні митрополита колишньої УПЦ КП Епіфанія. Цього ж дня єпископи затвердили статут нової церкви.
У соборі взяли участь практично всі ієрархи колишніх УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та двоє єпископів УПЦ Московського патріархату.
Наступним кроком для остаточного формування автокефальної православної церкви в Україні стане співслужіння Епіфанія з Вселенським патріархом та отримання томосу про автокефалію.
За попередньою інформацією, це має статись 6 січня 2019 року.
Детально про персону предстоятеля української помісної церкви читайте тут.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.