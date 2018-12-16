В Єгипті знайшли гробницю, якій 4 400 років. Як вона виглядає?
Археологи зробили важливе відкриття: в Єгипті вони знайшли гробницю верховного жерця, яка лишалася недоторканою протягом 4 400 років.
Генеральний секретар Верховної ради з захисту древнощів Єгипту Мустафа Вазірі назвав відкриття "єдиним у своєму роді". За його словами, це одна з найважливіших знахідок, які вдавалося зробити протягом кількох останніх десятиліть.
Гробниця, знайдена в комплексі пірамід у поселенні Скаакара, що в 30 кілометраз від Каїра, містить величезну кількіть ієрогліфів і статуй фараонів. На фресках зображений верховний жрець на ім'я Ватайє, його мама, дружина та інші родичі.
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Археологи сподіваються продовжити розкопки вже найближчим часом. На їхню думку, їм вдасться знайти ще багато цікавого - зокрема, саркофаг з залишками самого жерця.
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