В Єгипті знайшли гробницю, якій 4 400 років. Як вона виглядає?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Журналістам показали усипальню, яка, за словами експертів, зберіглася в неймовірно хорошому стані

Археологи зробили важливе відкриття: в Єгипті вони знайшли гробницю верховного жерця, яка лишалася недоторканою протягом 4 400 років.

Генеральний секретар Верховної ради з захисту древнощів Єгипту Мустафа Вазірі назвав відкриття "єдиним у своєму роді". За його словами, це одна з найважливіших знахідок, які вдавалося зробити протягом кількох останніх десятиліть.

Гробниця, знайдена в комплексі пірамід у поселенні Скаакара, що в 30 кілометраз від Каїра, містить величезну кількіть ієрогліфів і статуй фараонів. На фресках зображений верховний жрець на ім'я Ватайє, його мама, дружина та інші родичі.

Археологи сподіваються продовжити розкопки вже найближчим часом. На їхню думку, їм вдасться знайти ще багато цікавого - зокрема, саркофаг з залишками самого жерця.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Усипальня жерця є частиною великого некрополя в Саккарі, де розташовані одні з найстаріших єгипетських пірамід

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Гробницю виявили під обвалами порід. Цим, ймовірно, і пояснюється те, чому за весь цей час до неї не дісталися мародери

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Вченим ще доведеться розшифрувати ієрогліфи, якими розписані стіни усипальні

Копирайт изображения Reuters Image caption У Стародавньому Єгипті фігури людей часто вирізали прямо в стінах гробниць і храмів

Копирайт изображения Reuters Image caption Жерці у Стародавньому Єгипті вважалися дуже важливими особами, оскільки головним завданням суспільства було задобрити богів

Копирайт изображения EPA Image caption Фарби в гробниці навіть через 4 400 років дивують своєю насиченістю

Копирайт изображения Reuters Image caption Верховний жрець Ватайє, судячи з усього, жив в епоху фараона Неферіркара

Копирайт изображения EPA Image caption На фресках Ватайє зображений разом з членами своєї родини

Копирайт изображения Reuters

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