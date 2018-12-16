В Єгипті знайшли гробницю, якій 4 400 років. Як вона виглядає?

  • 16 грудня 2018
Гробниця Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Журналістам показали усипальню, яка, за словами експертів, зберіглася в неймовірно хорошому стані
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Археологи зробили важливе відкриття: в Єгипті вони знайшли гробницю верховного жерця, яка лишалася недоторканою протягом 4 400 років.

Генеральний секретар Верховної ради з захисту древнощів Єгипту Мустафа Вазірі назвав відкриття "єдиним у своєму роді". За його словами, це одна з найважливіших знахідок, які вдавалося зробити протягом кількох останніх десятиліть.

Гробниця, знайдена в комплексі пірамід у поселенні Скаакара, що в 30 кілометраз від Каїра, містить величезну кількіть ієрогліфів і статуй фараонів. На фресках зображений верховний жрець на ім'я Ватайє, його мама, дружина та інші родичі.

Археологи сподіваються продовжити розкопки вже найближчим часом. На їхню думку, їм вдасться знайти ще багато цікавого - зокрема, саркофаг з залишками самого жерця.

Гробниця Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Усипальня жерця є частиною великого некрополя в Саккарі, де розташовані одні з найстаріших єгипетських пірамід
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Гробниця Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Гробницю виявили під обвалами порід. Цим, ймовірно, і пояснюється те, чому за весь цей час до неї не дісталися мародери
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Гробниця Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Вченим ще доведеться розшифрувати ієрогліфи, якими розписані стіни усипальні
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Гробниця Копирайт изображения Reuters
Image caption У Стародавньому Єгипті фігури людей часто вирізали прямо в стінах гробниць і храмів
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Гробниця Копирайт изображения Reuters
Image caption Жерці у Стародавньому Єгипті вважалися дуже важливими особами, оскільки головним завданням суспільства було задобрити богів
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Гробниця Копирайт изображения EPA
Image caption Фарби в гробниці навіть через 4 400 років дивують своєю насиченістю
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Гробниця Копирайт изображения Reuters
Image caption Верховний жрець Ватайє, судячи з усього, жив в епоху фараона Неферіркара
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Гробниця Копирайт изображения EPA
Image caption На фресках Ватайє зображений разом з членами своєї родини
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Гробниця Копирайт изображения Reuters
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