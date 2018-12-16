"В мене немає опонентів", - Порошенко дав прес-конференцію

Копирайт изображения Адміністрація президента України

"Я не використовую імена моїх опонентів, тому що в мене опонентів немає", - так Петро Порошенко відповів на запитання про участь у виборах. Саме про це найбільше хотіли довідатися журналісти на прес-конференції, яка пройшла у неділю.

Почав він, звичайно ж, з теми створення помісної автокефальної православної церкви в Україні. Говорив про суботнє рішення об'єднавчого собору та майбутнє надання томосу Константинополем.

Президент вже провів розмову зі Вселенським патріархом, який підтвердив, що томос вручать на Святвечір 6 січня. "І це буде, я гадаю, найпримітніше Різдво в історії України", - піднесено розпочав він спілкування з журналістами.

Журналістів на прес-конференції було не так багато, як на попередніх. Імовірно, через пізній анонс цього заходу, адже про нього стало відомо лише у суботу увечері, а також через його проведення у вихідний день.

Про томос

Петро Порошенко розкрив кілька деталей щодо проведення об'єднавчого собору в суботу - він розповів, що собор відкладали, були ситуації, через які цей захід взагалі був на межі зриву.

"Але історія всіх і вся розставила по своїх місцях. І сталося це саме вчора, 15 грудня 2018 року, коли заснували православну автокефаальну церкву", - сказав він.

Петро Порошенко зізнався, що цим почав займатися ще у 2014 році, коли став президентом. Перша зустріч з Вселенським патріархом з цього приводу відбулася на початку 2016 року. З того часу постійно продовжувалися зустрічі та консультації.

Він добре оцінив роботу українських спецслужб, яка унеможливвила різні провокації. "Як ви помітили, вчора не було жодних ексцесів, а плани були наполеонівські", - додав він.

Про заручників і Медведчука

Петро Порошенко розповів, що питання звільнення заручників повністю залежить від бажання російського президента Володимира Путіна. А він, за словами президента, не хоче спілкуватися на цю тему.

"Все залежить виключно від його навіть не політичної волі, а від бажання - захотів звільнив, захотів - ні", - каже пан Порошенко, відповідаючи на запитання кореспондента BBC News Україна.

І в цій ситуації, за його словами, вплинути не можуть ні міжнародні лідери, ні церква.

За його словами, Віктор Медведчук з весни цього року не бере участь у переговорах в Мінську. "Де-факто Медведчук на цих переговорах є представником Путіна і, можливо, єдиним джерелом для донесення цієї інформації".

"І якщо стоїть питання контактувати перед президентом Порошенком, що він має зустрічатися і готувати будь-які пропозиції, які допоможуть повернути наших хлопців та дівчат додому, я буду це робити і буду зустрічатися".

Згадав він і про режисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка. За словами Порошенка, після судових вироків українська сторона отримувала позитивні сигнали щодо їхнього звільнення, але згодом процес заморозився. "Сьогодні цей м'яч знаходиться на полі РФ", - сказав він.

Справа Гандзюк

Кілька представників ЗМІ прийшли у футболках з портретом Катерини Гандзюк та написом "Хто замовив Катерину Гандзюк?".

"Я поділяю ваше занепокоєння. Ми не дамо зруйнувати імідж країни нерозслідуванням справ активістів", - прокоментував ці футболки президент.

Він нагадав, що Гандзюк дала свідчення перед смертю, які дуже допомогли слідству.

"Те що я знаю останнє, зараз затримані четверо, над цим працюють всі слідчі органи.", - сказав він.

"Я особисто гарантую, що хто б там не був виявлений, ми не дамо його якось захистити, вони точно понесуть відповідальність", - запевнив пан Порошенко.

Слідчі органи йому повідомили, що для завершення розслідування є дуже якісні слідчі матеріали.

Тому президент вимагає від правоохоронців якнайшвидше направити справу до суду.

"Рішення не прийняв"

Під час двох годин журналісти всіляко намагалися вивідати, чи планує пан Порошенко брати участь у майбутніх президентських виборах. Він традиційно ухилявся від прямої відповіді, але при цьому натякав, що таки мітить на другий президентський строк.

"Я дуже довіряю українському народу і впевнений в його виборі. Якщо я прийму рішення балотуватися, і якщо так трапиться, що буде хтось достойніший - я буду йому допомагати", - сказав він.

Однак на початку прес-конференції у своєму вступному слові він окреслив основні завдання на наступні п'ять років. Хто саме буде виконувати ці завдання і на якій посаді - не уточнив.

Серед цих завдань - досягти миру на основі національних інтересів України, подолати наслідки війни та забезпечити зростання рівня життя людей, а також досягти критеріїв вступу до ЄС та НАТО.

"На жаль зараз в Україні немає жодного політика, який би не мав негативного рейтингу", - каже президент. За його словами, всі політики мають негативний рейтинг з різницею в 1-3%.

Відповідаючи на запитання, чому він у своїх відповідях не називає імена опонентів, Порошенко сказав: "Я не використовую імена моїх опонентів, тому що в мене опонентів немає".

"Я - президент України, вони є поки що або лідерами фракцій, або громадськими діячами, які проводять свою кампанію. Я їх своїми опонентами сьогодні не вважаю", - сказав він.

Вже пізніше одна з журналісток почала своє питання словами "Пора вже підводити підсумки вашого президентства", на що журналісти розсміялися, а Порошенко сказав "Чому це?".

Прес-секретар Святослав Цеголко додав: "Підсумки першої каденції", на що Порошенко розсміявся і сказав своєму речнику: "Це ти сказав", аби не руйнувати інтригу.

Воєнний стан завершать

Петро Порошенко вчергове запевнив, що воєнний стан не пов'язаний з виборами і він завершиться вчасно, якщо не буде агресії.

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"Якщо не буде широкомасштабної агресії, вторгнення Росії на території України, воєнний стан не продовжать і почнеться підготовка до виборів 31 березня", - сказав він.

Результати опитування, які показали, що люди все-таки пов'язують введення воєнного стану з бажанням перенести вибори, Петро Порошенко пояснив "активною кампанією" окремих політсил.

"Був розгорнутий окремими політиканами шабаш, а потім все рівно проголосували", - пояснює він.

"Якби ми мали підстави говорити про деескалацію, я б не говорив про воєнний стан", - сказав Петро Порошенко і додав, що загроза вторгнення на територію України існує, і "ми повинні бути готові".

За що соромно?

Президент вчергове вибачився перед українцями за свою обіцянку швидко вирішити конфлікт на Донбасі.

"Мені соромно і я вибачився за те, що я подав необґрунтовані надії щодо термінів завершення війни.", - сказав він.

За його словами, тоді мало хто міг передбачити масштаби агресії. "Я можу лише ще раз вибачитися перед українським народом за безпідставні надії", - підсумував він.

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