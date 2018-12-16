Епіфанія пом'янули у Константинополі, а він проігнорував Кирила

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Епіфаній під час першої служби в якості предстоятеля церкви пом'янув усіх предстоятелів церков, окрім патріарха Кирила

У перший день після обрання Епіфанія митрополитом Київським предстоятеля нової помісної церкви пом'янули під час служби у Константинополі за присутності патріарха Варфоломія.

Натомість сам Епіфаній під час першої служби в якості предстоятеля церкви в Михайлівському соборі пом'янув усіх предстоятелів церков, окрім патріарха Кирила. Фактично, такі дії української церкви можуть свідчити про намір не встановлювати церковного спілкування з РПЦ.

Поминання предстоятелів помісних православних церков у суворій відповідності їхньому місці у диптиху (переліку помісних церков) є однією з ключових ознак церковного спілкування між ними.

Першим у диптиху йде Вселенський патріарх, а українська церква матиме 15 місце.

Загалом зараз є 14 загальновизнаних помісних православних церков, а поминання Константинополем Епіфанія свідчить про визнання української церкви та встановлення євхаристійного спілкування.

Частина помісних церков мають статус патріархій, а частина новіших після отримання автокефалії керуються митрополитами чи архієпископами.

15 грудня об'єднавчий собор створив помісну православну церкву в Україні та обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Після цього відбулась телефонна розмова між митрополитом Київським Епіфанієм та Вселенським патріархом Варфоломієм. Той привітав Епіфанія, благословив і запросив 6 січня на співслужіння у Константинополь та для отримання томосу щодо автокефалії.

Відсьогодні інші помісні православні церкви також можуть починати поминати митрополита Епіфанія, таким чином визнаючи нову церкву.

Проте співрозмовники ВВС сумніваються, що цей процес може початись до вручення томосу. Та й після цього визнання буде складним та тривалим.

Розрив на старті?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Перша літургія нової української церкви пройшла в Михайлівському золотоверхому соборі в Києві

Митрополит Епіфаній під час своєї першої служби у новій якості згадав предстоятелів усіх помісних церков, окрім РПЦ.

Відмова поминати митрополитом Епіфанієм патріарха РПЦ Кирила свідчить, як вказують співрозмовники ВВС, про розрив церковного спілкування ще до його встановлення.

РПЦ ще у жовтні розірвала євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом. Перед цим синод у Константинополі скасував рішення від 1686 року про тимчасове підпорядкування київської митрополії Московському патріархату та оголосив про намір надати українській церкві автокефалію (незалежність).

Натомість Вселенський патріархат не став відповідати симетрично та продовжує поминати патріарха Кирила.

РПЦ різко засуджує створення помісної православної церкви в Україні. Підпорядкована РПЦ Українська православна церква заборонила своїм єпископам брати участь у соборі, на який їх прийшло всього двоє.

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