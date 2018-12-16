Вибух ресторану в Японії: десятки постраждалих

Копирайт изображения EPA Image caption Причини вибуху поки не встановлені

Сильний вибух стався в одному з ресторанів в місті Саппоро, що на півночі Японії.

Місцева поліція повідомляє, що внаслідок вибуху поранення отримала 41 людина, принаймні один з постраждалих перебуває у важкому стані.

Причина вибуху наразі не встановлена. Деякі ЗМІ пишуть, що стався вибух газу, проте ця інформація поки ніяк не підтверджена.

Правоохоронці перекрили вулиці поблизу ресторану - поліція побоюється нових вибухів.

Служби порятунку отримали повідомлення про вибух в неділю, о 20:30 за місцевим часом.

Японська телерадіокомпанія NHK повідомляє, що в районі, де стався інцидент, розташована велика кількість як житлових будинків, так і ресторанів.

Район Тойохіра розташований всього в кількох кілометрах від центру міста.

Видання Japan Times розповсюдило фотографії, на яких видно, як пожежники працюють поруч зі зруйнованою будівлею.

Один зі свідків вибуху каже, що його звук був схожим на удар блискавки.

Інші розповіли, що бачили багато жертв і що через вибух в будівлях поблизу порозбивалися вікна.

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