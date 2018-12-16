Протести в Бельгії: сутички, сльозогінний газ і водомети

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Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Брюсселя, аби висловити незгоду з міграційним пактом ООН, який Бельгія підписала минулого тижня.

Марш організували крайні праві фламандські партії: вони побоюються, що підписання пакту спричинить збільшення кількості мігрантів, що прибуватимуть до Бельгії.

Після того, як частина демонстрантів почала жбурляти каміння - зокрема, в будівлю Єврокомісії - і влаштовувати сутички, поліції довелося застосувати сльозогінний газ і водомети.

Загалом участь у протестах взяли близько 5 500 людей. Поліція повідомляла про арешт понад 60 активістів.

Водночас в Брюсселі проходила альтернативна демонстрація, влаштована прихильниками лівих сил. В ній взяли участь близько тисячі людей.

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Що таке міграційний пакт ООН і чому проти нього протестують?

Минулого тижня в Марракеші відбулося підписання Всесвітнього пакту за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію.

Його підписали 164 країни, проте лідери окремих держав - зокрема, США, Австрії, Угорщини, Італії, Польщі і Словаччини - висловили незгоду з його умовами і відмовилися ставити підпис під угодою.

Цей пакт закріплює більше двох десятків цілей щодо координації зусиль країн у порятунку життів мігрантів, захисту їхніх прав, допомозі в інтеграції тощо.

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Попри те, що документ не має юридичної сили, і за державами залишається право регулювати власну міграційну політику, критики побоюються, що підписання пакту сприятиме збільшенню міграції до західних країн.

Бельгія опинилася серед країн, які підписали міграційний пакт ООН, проте це рішення коштувало країні розпаду правлячої більшості: в знак протесту проти підписання документу, коаліцію залишила партія "Новий Фламандський альянс".

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Останнім часом все більше європейських країн відкрито вдаються до антиміграційних кроків.

Організація "Лікарі без кордонів" змушена була скасувати рятувальні операції в Середиземному морі після регулярних конфліктів з владою Італії.

Угорщина влітку схвалила закон, який забороняє допомогу біженцям і нелегальним мігрантам.

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