Зурабішвілі вступила на посаду президента Грузії. Опозиція поставила намети

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Я поважаю тих, хто за мене не проголосував" - заявила Зурабішвілі, виступаючи з промовою на інавгурації

У Грузії в неділю, 16 грудня, пройшла інавгурація обраного президента Саломе Зурабішвілі.

Захід відбувся на території палацу грузинського царя Картлі і Кахеті Іраклія Другого в місті Телаві на сході країни.

Опозиції не вдалося провести заплановану акцію протесту в Телаві, оскільки головні дороги, що вели в місто, були заблоковані.

Протест перемістився до будівлі парламенту в центрі Тбілісі, де прибічники опозиції вже поставили намети.

Зурабішвілі стала п'ятим і останнім президентом Грузії, обраним прямим голосуванням. Церемонія інавгурації багато в чому була безпрецедентною. Вперше офіційна частина церемонії відбулася не в столиці, а в іншому місті.

Місце, за словами Зурабішвілі, обрали не випадково. Це послання, що вона президент усіх громадян, незалежно від того, за кого вони проголосували на виборах.

У другому турі президентських виборів Зурабішвілі здобула впевнену перемогу, але в Телаві як у першому, так і в другому турі, її випередив суперник, кандидат від об'єднаної опозиції "Сила в єдності" Грігол Вашадзе.

"Я вдячна тим, хто за мене проголосував, завдяки "Грузинській мрії" (правляча партія в Грузії - ред.), що підтримала мене як незалежного кандидата в президенти і тим самим зробила демократичний крок. Я поважаю тих, хто за мене не проголосував", - заявила Зурабішвілі, виступаючи з промовою на інавгурації.

"Я знаю, що різні партії мають різні позиції щодо визнання мене президентом. Але відсьогодні, відповідно до повноважень, наданих мені конституцією, я беру на себе відповідальність бути президентом усіх громадян Грузії".

Image caption Протестувальник у Телаві біля кордону поліції тримає плакат з написом: "Маріонетка президент! Антигрузинська мрія!"

Заблоковане місто

Опозиційне об'єднання "Сила в єдності", яке не визнає результати виборів, планувало провести акцію неподалік від місця, де проходила церемонія інавгурації.

Місцева влада пропонувала організаторам акції змінити місце протесту і пересунутися в центр міста, пояснюючи це заходами безпеки через візит закордонних гостей, яких запросили на інавгурацію. Але лідери опозиції від цієї пропозиції відмовилися, заявивши, що зберуться там, де планували спочатку.

Image caption Масштабна акція протеста в Телаві, що мала проходити під час інавгурації Зурабішвілі, не вдалася. Основна частина протестувальників до міста так і не дісталася

Автоколона опозиціонерів з грузинськими прапорами і постерами "Ні Саломе" вирушила в Телаві з ранку. Але основні під'їзди до міста були перекриті.

Після того як спроба проїхати через найкоротшу і основну дорогу не вдалася, прибічники опозиції змінили маршрут, але і цей шлях приблизно в 30 км від Телаві перекрили поліцейські машини та автобуси.

Прибічники опозиції намагалися звільнити дорогу і пересунути поліцейські автівки, щоб проїхати. Ситуація залишалася напруженою протягом кількох годин.

Час від часу відбувалася тиснява і сутички між поліцією та прибічниками опозиції. Повідомляється про кількох постраждалих з обох боків, зокрема поліцейських.

У МВС Грузії заявили, що через великий потік машин організаторам акції запропонували альтернативний маршрут у Телаві, а також транспорт для піших учасників акції, але демонстранти "не підкорилися законній вимозі поліції і вступили у відкрите протистояння з поліцією".

"Вочевидь, метою учасників протесту були провокації, оскільки вони штучно загострили ситуацію і пошкодили поліцейський транспорт і техніку", - заявив керівник головного управління боротьби зі злочинністю департаменту кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе.

Проте в опозиції кажуть, що насправді відкритої дороги для них не було, а влада, перекривши дороги, порушила право громадян на свободу пересування.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Періодично відбувалася тиснява і сутички між поліцією та прибічниками опозиції

"Ми анонсували акцію і вирушили на неї спокійно і мирно… Ми не отримували жодного повідомлення про те, що вони перекриють трасу", - сказала телеканалу "Руставі-2" один з лідерів "Єдиного національного руху" Хатія Деканоїдзе.

У результаті до Телаві основна частина учасників акції протесту так і не дісталася. У кількох сотнях метрів від палацу Іраклія Другого, де проходила інавгурація, зібралася невелика група протестувальників, здебільшого місцевих жителів.

Сюди ж прийшов колишній кандидат у президенти від об'єднаної опозиції Грігол Вашадзе. Прохід до палацу Іраклія Другого протестувальникам закривав поліцейський кордон.

"Ось чому нам не дають пройти?! Що я, не громадянин Грузії, не маю права побачити інавгурацію?" - голосно обурювалася одна з учасниць протесту, вказуючи на поліцейський кордон, який вишикувався на вулиці, що вела до палацу.

До вечора протест змістився вже в центр грузинської столиці, до будівлі парламенту. Тут прибічники опозиції поставили намети.

За словами лідерів опозиції, деякі з їхніх прибічників проведуть ніч біля парламенту, а про подальші плани вони повідомлять вже 17 грудня.

Новий президент

Зурабішвілі стала першою жінкою-президентом в історії Грузії. Вона змінила Георгія Маргвелашвілі, який обіймав посаду президента з 2013 року.

Після її інавгурації набула чинності нова конституція, що завершила перехід Грузії до парламентської форми правління. Президент залишається главою держави і верховним головнокомандувачем, але його повноваження у прийнятті рішень будуть значно обмежені.

Зурабішвілі була обрана на шестирічний строк, здобувши перемогу в другому турі останніх прямих президентських виборів у Грузії, який відбувся 28 листопада.

За даними Центральної виборчої комісії, Зурабішвілі набрала 59%, а її суперник Грігол Вашадзе - 40%. Опозиція не визнала результати виборів.

Опозиціонери стали вимагати змін виборчого середовища і проведення позачергових парламентських виборів. На мітингу 2 грудня Вашадзе закликав владу створити робочу групу для того, щоб разом з опозицією знайти вихід з політичної кризи.

На діалог та поступки опозиції у правлячій партії не пішли, наголошуючи, що підстав для проведення позачергових парламентських виборів у країні немає.

Президентські вибори 2018 року - останні прямі вибори глави держави в Грузії. У 2024 році президента Грузії буде обирати вже виборча колегія з 300 осіб.

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