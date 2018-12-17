Українку визнали найкращою в синхронному плаванні
Міжнародна федерація плавання (FINA) визнала 20-річну українську спортсменку Єлизавету Яхно найкращою в синхронному плаванні серед жінок у 2018 році.
Церемонія нагородження найкращих у плаванні пройшла в неділю, 16 грудня, в Китаї.
За рік Єлизавета Яхно зібрала врожай нагород. Зокрема, Єлизавета Яхно розділила перше місце в рейтингу FINA з японкою Юкіко Інуі - як у соло, так і в дуеті.
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Виступаючи соло, вона здобула золоту медаль у Лос-Анджелесі та срібні медалі в Парижі, Будапешті та Сурреї, зазначено на сайті FINA.
На додачу, в дуеті Єлизавета Яхно також отримала три срібних медалі, а в Будапешті стала першою.
"Завжди дуже приємно отримувати цей приз, але на сцені я завжди почуваюся трохи знічено", - зізналася Єлизавета Яхно на церемонії.
"Це однозначно надасть мені додаткову мотивацію в моїй кар'єрі, і мої тренери глибоко переконані, що в наступні роки рівень України значно зросте", - додала спортсменка.
Нагороду Міжнародної федерації плавання також отримала тренерка Єлизавети Яхно Світлана Саідова, головна тренерка збірної України з синхронного плавання.
Єлизавета Яхно є чотириразовою призеркою чемпіонату світу і семиразовою призеркою чемпіонату Європи з синхронного плавання.
Цього року на чемпіонаті Європи в Глазго Яхно виграла золоту, п'ять срібних і одну бронзову нагороди.
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